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【重磅快評】韓流來襲 卓榮泰歸去時記得帶走那支掃把

2019-03-07 18:05聯合報 主筆室

「若真的韓流來襲，不如歸去！」面對艱困的立委補選情勢，民進黨主席卓榮泰今天受訪時，竟似隱隱然有著擋不住秋風掃落葉的浩嘆。

綠營傳統優勢票倉擋不住韓流衝擊，民進黨這次補選備感艱辛。卓榮泰在新北輔選余天，大罵乘韓流而起的土包子議題是「不入流訴求」，但擁有全國知名度的余天還是很怕被包子軍團噎住。而在綠得出汁的台南選區，壓力更大到連賴清德的輔選都比他自己的選舉還拚命，甚至不敢對2020大選動向表態。

抗拒韓流，卓榮泰說，就是「會盡全力累積人氣、抗拒壞天氣，這樣才能接地氣。」卓榮泰的談話，證明民進黨從去年九合一敗選以來的檢討，不但只是走過場的官樣文章，甚至根本還深陷在人氣與地氣的迷思裡。

一方面，蔡英文自從年初當了「辣台妹」，人氣迅速累積，並常在網路上得意地號召「辣台派」，但除了把台灣帶向戰爭邊緣外，大選民調還是毫無起色。蘇內閣施政內容不足論，重點是要接地氣，但除了網紅內閣鬧笑話外，只剩撒錢買票拚福利。

另一方面，民進黨政府把韓國瑜當頭號敵人，從嗆韓罵韓到卡政策卡經費，從怪招盡出到醜態百出，卻還是擋不住韓流。大氣候轉變了，民進黨還想頂著烏雲唱悲情，但人民已經決定走出陰霾迎向陽光。

韓國瑜說得沒錯，現在民進黨所為，就好像國民黨當時要倒閉時差不多，一直撒錢、發福利政策。他建議民進黨應思考轉型，苦民所苦，才是爭取選票的不二法門。這些話其實也不是什麼大道理，社會輿論天天都這麼勸，現在再由韓國瑜說出來，在民進黨聽來，更覺刺耳了。

但高雄貨出去了，人進來了，蔡政府恨死了學不來韓國瑜的高人氣和接地氣，卻沒看到他苦民所苦的用心。因此民進黨除了酸言酸語外，還是繼續照三餐打韓和卡韓，然後矢言拒抗韓流。

辣椒再怎麼台，也是佐味，不能當飯吃，蔡英文卻只想把它當主餐；同樣，要蘇貞昌那支掃把何用，擋不住秋風，擋不住老共，連韓國瑜都不會帶去大陸。卓榮泰真的歸去時，記得帶走那支掃把，掃走那些殘椒！

立委補選進入倒數階段，民進黨黨主席卓榮泰上午接受廣播專訪表示，如果這次選輸就退出...
立委補選進入倒數階段，民進黨黨主席卓榮泰上午接受廣播專訪表示，如果這次選輸就退出政壇。 記者王騰毅／攝影
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韓國瑜民進黨韓流
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