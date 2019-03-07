港議員拜會民進黨 羅文嘉籲港府與台簽署司法互助協議

2019-03-07 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



香港眾志創會主席羅冠聰、立法會議員陳志全、朱凱廸、涂謹申今天拜會民進黨中央黨部，就香港特別行政區政府近日擬進行「引渡中國條例」修法一事，同時也就兩岸政情做廣泛交流，民進黨秘書長羅文嘉接見時表示，支持陸委會主張呼籲港方應以無涉政治的務實態度，積極思考與台灣簽署司法互助協議，從根本面來解決問題。

民進黨轉述來訪議員的談話表示，近日港府擬以港人在台兇殺案為由，修法「引渡中國條例」，但香港內部對修法的政治意圖感到擔憂，希望透過更廣泛的討論，甚至是國際的關切，來保障香港人權。

羅文嘉說，支持陸委會所主張，呼籲港方應以無涉政治的務實態度，積極思考與台灣簽署司法互助協議，從根本面來解決問題，而相關法令也應更落實對包括在港台人在內廣大民眾人身安全與法律權利的保障。

羅文嘉指出，中國政府一連串談話明白表示，所謂九二共識就是一國兩制，所以台灣人民自然無法接受。而一國兩制在香港實施的情形，只經過20年的時間，當時中國政府所做出的承諾全都改變了，

羅文嘉還表示，也有許多台商到中國發展後，愈發體認到不民主的體制，對商業經營所帶來的不穩定性，再加上經營成本的提高，近年台商已經逐漸從中國遷出。年輕人才的確有到中國工作就學的，但長期而言相信民主自由的台灣，會有真正的競爭力。

羅文嘉說，近期中國也透過娛樂、網路、媒體，不斷輸出意識型態，甚至也有台灣媒體受到網羅，而對台灣的民主政治產生嚴重影響。以民主摧毀民主是很大的危機，因此台灣也開始進行民主防禦的討論。

羅文嘉指出，台灣要保持文明上的進步力量，並維持民生經濟的充裕。產業轉型也是現在台灣重要的議題。保持進步的、高品質的生活，才能展現台灣的價值。