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2020誰來選總統
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年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相嗎？

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影／王金平風雨中選總統 朱不擔心 藍委仍盼最強出線

2019-03-07 17:22聯合報 記者顏凱勗╱即時報導

立法院前院長王金平今天（7日）上午在台北國際會議中心頂樓正式宣告將參選2020總統大選，由於上午台北天候不佳，現場風雨不小，但仍不減與會來賓的興致，揮著國旗，齊聲高喊總統好。王金平致詞時提到「慈悲沒有敵人」，希望大家給他四年的時間，他有自信帶領台灣發光發熱、實現願景。

王金平也在活動中發布自己的競選LOGO，以「橋」做為概念發想。由於王金平在台灣政壇素有公道伯的稱號，橋又有連結兩端的意義，因此團隊設計將王金平三個字從中對半分，並將其姓名做為橋墩，意在承擔重任，希望他能夠為人民，謀求最大的福祉。

活動中，有不少國民黨立委如江啟臣、蔣萬安、顏寬恆、李彥秀等人，都到現場致意，而最早宣布參選的新北市前市長朱立倫表示，很多立委都是他的老朋友，他能理解「人情」問題，不過他也強調這些都是「過程」，之後不管提名誰，都要團結一致爭取2020勝選。

只是雖然朱立倫及王金平相繼宣布角逐2020大位，但黨內民代似乎仍盼「最強」出線，立委曾銘宗表示不管現在有表態的也好，沒有表態的也好，希望能選出最強的候選人，以贏取2020勝選，而江啟臣則更明確地表示尊重韓國瑜有個人的考量，但仍希望他「發揮智慧」，為黨思量。

立法院前院長、國民黨立委王金平今天上午在風雨中，於台北國際會議中心頂樓舉行記者會...
立法院前院長、國民黨立委王金平今天上午在風雨中，於台北國際會議中心頂樓舉行記者會發表參選宣言，正式宣布參選總統。王金平在200多位民眾簇擁下上台，象徵自己與百工百業站在一起，現場民眾則揮舞國旗高呼「總統好」。記者杜建重／攝影
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王金平朱立倫
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