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國民黨三重誓師 為鄭世維造勢

2019-03-07 17:19聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

國民黨昨天在三重區舉行團結誓師大會，新北市長侯友宜、前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人與國民黨主席吳敦義出席為黨籍立委補選候選人鄭世維造勢。

台下的支持者手拿包子與國旗熱情回應台上的造勢活動。

支持者手拿包子與國旗參加造勢。記者鄭清元／攝影
支持者手拿包子與國旗參加造勢。記者鄭清元／攝影
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國民黨中央委員連勝文（左）前來為立委補選候選人鄭世維（右）造勢。記者鄭清元／攝影
國民黨中央委員連勝文（左）前來為立委補選候選人鄭世維（右）造勢。記者鄭清元／攝影
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國民黨今天在三重區舉行團結誓師大會，新北市長侯友宜（左三）、前市長朱立倫（左四）...
國民黨今天在三重區舉行團結誓師大會，新北市長侯友宜（左三）、前市長朱立倫（左四）、前台北縣長周錫瑋（左一）等人出席為黨籍立委補選候選人鄭世維（左二）造勢。記者鄭清元／攝影
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國民黨主席吳敦義（右）手拿包子為立委補選候選人鄭世維（左）造勢。記者鄭清元／攝影
國民黨主席吳敦義（右）手拿包子為立委補選候選人鄭世維（左）造勢。記者鄭清元／攝影
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新北市長侯友宜（右）出席為立委補選候選人鄭世維（左）造勢。記者鄭清元／攝影
新北市長侯友宜（右）出席為立委補選候選人鄭世維（左）造勢。記者鄭清元／攝影
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前台北縣長周錫瑋（左）與新北市前市長朱立倫（右）出席為立委補選候選人鄭世維（中）...
前台北縣長周錫瑋（左）與新北市前市長朱立倫（右）出席為立委補選候選人鄭世維（中）造勢。記者鄭清元／攝影
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支持者手拿包子與國旗參加造勢。記者鄭清元／攝影
支持者手拿包子與國旗參加造勢。記者鄭清元／攝影
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國民黨侯友宜
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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