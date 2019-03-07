內政部訂消防安檢辦法 未檢修申報最高罰5萬

2019-03-07 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



為確保建築物消防安全，內政部於今部務會報通過「消防安全設備檢修及申報辦法」草案，這次新訂辦法主要是依消防法授權，將現行的作業基準法制化，新辦法仍維持現行的檢修頻率，管理權人至少每半年至1年需進行檢修，若未依限檢修或申報，依消防法最高可處5萬元罰鍰，希望透過平時落實檢修申報，讓災時的損失降到最低。

內政部表示，消防安全設備依規定設置後，平時備而不用，一有火災發生，要能發揮作用，在平時就必須確實檢修，為確保各類場所消防安全設備能維持功能正常堪用，消防署參考「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」第一篇及「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，依消防法第9條第2項授權規定，訂定「消防安全設備檢修及申報辦法」草案。

消防署表示，這次通過的「消防安全設備檢修及申報辦法」，主要是將現行相關檢修申報機制納入辦法規範，另考量實務需求，為避免消防安全設備檢修申報案件太過集中，造成檢修人員或消防機關人力無法負荷，故依各類場所之危險程度，採分散檢修及分散申報備查的期限，但至少每半年至1年需進行檢修1次。

消防署說，此辦法也賦予檢修及申報頻率彈性，因天災等不可抗力、消防專技人員數量等因素，得另定申報備查期限或檢修頻率，並經內政部核定後，不受期限的限制。

消防署指出，另為確保檢查結果的準確性，並讓民眾能簡單清楚辨別設備是否定期檢修，這次同時也訂定執行消防安全設備檢查必要的設備及器具，應實施校正，且經檢修完成的消防安全設備，應附加檢修完成標示，以兼顧實務需求及符合民眾期望。