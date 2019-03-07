韓國瑜近日頻繁請假？高雄市人事處公布明細了

2019-03-07 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



桃園市議員王浩宇批高雄市長韓國瑜頻繁請假，高雄市人事處長陳明忠、新聞局長王淺秋今天公開韓國瑜自上任以來的請假紀錄，證明除了國定假日、公出、到星馬招商之外，韓國瑜這段時間請的「私假」是一天事假、2小時休假、4小時病假。

陳明忠說，韓國瑜去年12月25日上任至今2個多月來，1月9日請了一天事假，2月23日日請了兩個小時休假，2月19日請了4小時的病假，其他網路上所提的，包括2月24日到28日出國，是因公出國到星馬招商，另「228」的連假，即3月1日到3日，這是國定假日休假，全國一致的，3月6日是請公假出差到台北參加工商協進會的招商活動，韓國瑜不是如部分媒體說的那樣都是在休假。

王淺秋說，如果公務上不在高雄市，韓國瑜都按規定請公出，符合法令上的要求；網傳2月18日韓國瑜請假，事實上那天他不但沒有請假，行程還滿檔，有外籍媒體20多人的採訪，還有本國媒體的採訪，2月19日夜宿彌陀之後請了4時時病假，是私人的假。

王淺秋表示，韓國瑜上任以來平均每天工作都超時，可能都逾18小時。