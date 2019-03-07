蔡總統：政府絕對沒有要滅香，「這是謠言」

2019-03-07 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天接見道教聯合總會宮廟負責人，對於地方謠言指稱政府要滅香，蔡總統直言「這是謠言」，為了環保問題，政府確實鼓勵減香，但是絕對沒有要滅香，她到地方宮廟參拜還是拿香，政府也從來沒有要禁止民眾焚燒紙錢或封爐。

至於有關「宗教團體法」立法納管宗教團體，蔡總統說，她已經交代行政院，務必要跟大家充分溝通，大家釋疑後且有基本的共識，才可以繼續推動。

蔡總統今天在總統府秘書長陳菊、內政部次長陳宗彥陪同下接見「中華道教聯合總會理事等重要幹部及宮廟負責人」，蔡總統表示，宮廟不只是台灣信仰的中心，也是討論公共事務的重心，很多民眾也常在廟埕泡茶，評論時事，相信宮廟負責人也是最清楚地方民意的人。

對於地方上謠言指稱政府要滅香，蔡總統指出，這是謠言，為了環保問題，政府確實鼓勵減香，但是絕對沒有要滅香，她到地方宮廟參拜還是拿香，相較於前幾年，近年來，很多宮廟都已經配合減香，以前是一大群人拿香參拜，現在主祭者拿香就可以。

蔡英文還說，政府從來沒有禁止民眾焚燒紙錢或封爐，而是改用輔導的方式，以環保的措施作為替代，比如說很多宮廟都開始使用環保的金爐，這是一件好事情。

至於去年立法院通過《財團法人法》將「宗教財團法人」排除在外，並表示將透過推動「宗教團體法」的立法規範宗教性質的財團法人，引發不同宗教團體反彈與社會爭論，蔡總統說，宗教團體法立法進度，她已經交代行政院，務必要跟大家充分溝通，當大家釋疑後且有基本的共識，才可以繼續推動。