台南立委補選傳棄保？謝龍介這樣回應了

2019-03-07 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南第二選區立委補選，無黨籍候選人陳筱諭今天指控網路出現攻擊圖卡，指稱「支持小魚就是支持國民黨」的這些文字，是操作棄保的惡質選風，揚言提告；國民黨候選人謝龍介表示，大家都想爭取服務民眾的機會，也會使出各種招數，大家也都會知道；但並不要緊，就交由選民來決定；民進黨台南市黨部主委黃先柱則說不是事實的指控，不必回應，選民自會有判斷，若有棄保也是自發性的行為，民進黨候選人就是努力選爭取選民的認同。

陳筱諭今天委任律師陳世勳表示，網路上流傳的圖卡說，已涉違反選罷法，可能構成選罷法第104條意圖使人不當選之罪。台南人也看膩藍綠惡鬥，都希望改變這種惡質選風！競選團隊已經蒐集相關資料，待罪證明確時，將會對這些轉傳謠言耳語的人提出告訴。

國民黨候選人謝龍介也回應說，台南市第二選區立委補選隨著投票日接近，競爭白熱化，多家媒體民調顯示國民黨候選人謝龍介穩定領先，民進黨傳出發動棄保效應。謝龍介表示，台南人才是政黨的父親，要投給誰是鄉親決定，不是政黨來決定。

謝龍介說，若發動棄保效應，當然對選局有影響。現在大家都想爭取服務民眾的機會，也會使出各種招數，大家也都會知道；但並不要緊，就交由選民來決定。