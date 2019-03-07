台美關係增溫 鄭文燦訪美：計畫在美東簽姐妺市

2019-03-07 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦訪美之行尾聲轉往紐約，台僑特別設宴歡迎鄭到來，現場互動熱絡，鄭說，在華府拜訪許多美國政要，更確信美國國會兩黨是支持台灣民主，在台美合作關係之下，他也目標未來桃園有三大方向，包含增加桃園與北美航點、促進高科技產業合作，並計畫和東岸城市建立姐妹市，希望城市交流能不斷向前。

鄭文燦在華府最後一站，於美東時間3月6日會見聯邦眾議員Mike Levin、Grace Napolitano、Jennifer Gonzalez-Colon、Ami Bera、Ted Yoho後轉往紐約出席歡迎晚宴。鄭說，僑胞朋友離鄉越遠，對台灣關心越深，對台灣的支持也會越堅定，民主改革無法一步到位，但是台灣正走在正確的道路上，必須撐住也應該堅持；他也說，這幾天在華府拜訪了許多美國政要人員，更加確信了美國國會兩黨是支持台灣民主的。台美關係正在升級、增溫，希望透過更多交流溝通，增加國際互信，也加強支持台灣的力量。

鄭進一步表示，華府三天行程，共計與六個智庫進行交流；行政部門部分，也拜會了白宮國安會、國務院及國防部官員；國會部分，則拜會了兩名參議員、九名眾議員，傳達台灣需要更大支持的訴求，也到美國眾議院議長Nancy Patricia Pelosi辦公室拜訪，和議長的國安顧問Wyndee Parker討論台灣關係法相關議題。整體而言，在華府的行程以增進台美之間了解為主，希望傳達台灣民主理念，同時拉近台美距離，也希望未來美國可以對台灣的安全、民主與經濟合作有更大支持。