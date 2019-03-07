【重磅快評】此地無銀三百兩 國防部為何愈描愈黑？

2019-03-07 16:54 聯合報 主筆室



昨晚國防部發布新聞稿，證實我方已經向美方提出採購F-16戰機的需求，當然成為媒體報導的焦點。多數媒體都引述先前曾出現的報導，指稱美方獅子大開口，66架最新改良型F-16V，總價高達130億美元，折合新台幣將近4000億元。還有媒體解讀，此舉與蔡英文總統爭取今年內訪美，以及替自己爭取美國在2020年大選的支持有關。

結果，今天中午國防部通知，下午臨時舉行記者會。記者會上，將軍們齊聲強調，有關媒體報導，本案係由「美方主動提議」、「與總統大選、有利總統訪美有關」，以及「美開天價4000億元」等內容均純屬臆測，完全與事實不符。國防部表達嚴正抗議，要求不實報導媒體澄清更正，並籲請媒體勿以訛傳訛，以免造成外界誤解。

除此之外，對於媒體追問，關於這項購案的其他資訊，軍方都突然像是吃了啞藥，全部都「不確定」、「不能回答」、「還不曉得」。

這很明顯就是，府方高層一早看到報紙的「天價」與「大選考量」、「配合訪美」等標題，頓時天顏震怒，於是立刻嚴令國防部，說什麼也要出來開記者會，好好澄清一番。

問題是，這樣的澄清有效嗎？

以國內政治生態之壁壘分明，如果今天換成國民黨執政，對美提出軍購，一樣也會被質疑是選舉考量，只是開罵的換成另一（幾）家媒體。但是大張旗鼓、要求國防部傾力反批，豈不反而硬把相關說法炒成輿論焦點，得到更多的曝光度，惹來更多的街頭巷議？

再說，能夠正式提出要求美方對F-16發價的公文，代表這件事情的確「八字有一撇」。時機落在大選前一年，對執政黨來說，此時表態願意付出高額的軍購預算，有沒有趁機拉攏最大盟友、對內強調對美關係良好的企圖？答案不言而明。甚至對美方來說，此時願意讓台灣提出申購要求，也一定程度代表就算不是表態挺民進黨延續政權，至少對蔡政府沒有不滿意。

至於新戰機的價格，到底是否真的是3900億？目前還不會有具體準確數字，但肯定先前已有私下磋商，也有一定的「範圍」。然而在木已成舟之前，這個「範圍」能大剌剌公開宣布嗎？

所以，這場記者會上提到的議題，不是「心知肚明」的不能講，就是「有苦難言」的不適合講。最好的方法，就是發個新聞稿澄清，意思點到就好，太用力了反而戳破。不過，高層強力要求「澄清」、「更正」，軍方自然是愈澄愈不清、愈更愈不正。

以往對於輿論掌握十分精明的蔡政府，如今是否因為看到民調數字低落，明年可能拱手讓出江山，心急如焚，所以把自己給急笨了？