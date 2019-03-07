胡幼偉：現在起凡聚會都要進行韓國瑜選不選的大辯論

2019-03-07 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉說，媒體公佈最新總統大選民調。老韓(韓國瑜)仍排最前面，民意風向未變。蔡阿姨(蔡英文總統)仍排最後，民意風向未變。比較有意思的是：老韓若不出來，笑伯(柯文哲)不敵阿倫(朱立倫)。

他在臉書上貼文說，這反映出什麼：第一、多數選民對於下屆總統，已不考慮民進黨了。民進黨的「罵韓」和「世界我最猛」策略，讓大家厭惡至極，民進黨已經無藥可救、提前出局了。

第二，他說， 老韓不敢表態要選總統，逼得眾人在阿倫和笑伯間要二選一。笑伯選擇和阿扁站在一起，又在國際機場坐在地上，大家就做了決定，當總統嘛，恐怕阿倫還是比較穩妥、比較有個樣子喔！

他表示，第三，不管老韓現在怎麼想，民眾還是不放棄表達一種心聲：唉呀！如果老韓能當總統，當然還是最好的啦！這已是最大多數人的共識，沒什麼疑問的啦！

結論是什麼？胡幼偉認為， 如果這種民意風向一直延續下去，有一件事情會變成全民共識：不管你是藍、綠、白，也不管你喜不喜歡老韓，都不得不承認，如果老韓參選，他就是中華民國的下一任總統了！

其次，他說，從現在開始，民眾呢，家人、朋友、同事聚餐、聊天時，難免要進行一場「老韓到底該不該出來選總統」的世紀大辯論！一邊是「為高雄盡孝」，另一邊是「為國家盡忠」，都有道理，兩邊愈講愈大聲，只好不了了之收場，改日再論了！