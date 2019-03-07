台灣新聞台讓人看了滿肚子氣 顏擇雅提解方

2019-03-07 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



對於國內新聞台全天候追捧同一位政治人物、或是上網抓行車紀錄器畫面做成「新聞」等現況，出版人、作家顏擇雅今在臉書貼文提幾項建議，包括NCC（國家通訊傳播委員會）可以依電視台是否投資在聘請記者、編採等來決定是否發照、電視台傳播假新聞後主播要更正道歉，以及公廣集團設立24小時新聞台等。

日本NHK日前以假新聞害死台灣外交官為主題，探討散播謠言帶來的教訓。顏擇雅說，許多人對台灣電視新聞都一肚子氣。但生氣是沒用的。她說，NCC不可能因為電視台老播報同一政治人物就撤照，平衡報導也不是跟拍韓國瑜，就必須跟拍潘孟安與鄭文燦或黃國昌。她指政府可以管的是品質，建議看電視台的投資計畫，只請固定名嘴噴口水，或上網抓行車紀錄器或爆料公社畫面，就不該繼續拿到新聞台執照。

其次，她說消費者每月付錢給系統台，應有權力說不想把錢給哪些頻道，第三是政府要求電視台的大股東揭露其相關投資企業，接受大眾審查。第四是公廣集團設立一個高品質24小時新聞台。

顏擇雅說，政府不可能要求電視台為避免假新聞，不去搶快，但政府可以要求電視台在發現自己傳播的是假新聞後，必須更正並道歉。主播要代表電視台更正道歉，名嘴也要為自己言論道歉。

顏擇雅臉書全文：

因為 NHK 假新聞害死外交官特輯，同時幾大新聞台都全天候追捧同一位政治人物，許多人對台灣電視新聞都一肚子氣。但我想，生氣是沒用的，想解決方案要緊。

首先，NCC 不可能因為電視台老播報同一政治人物就給它撤照。平衡報導的意思，並不是跟拍韓國瑜，就必須也跟拍潘孟安與鄭文燦或黃國昌，平衡報導不是那個意思。憲法保障言論自由，所以政府對新聞內容的管理本就權力有限。

我認為政府可以管的是品質。但新聞品質有何客觀標準 ? 我建議是看投資計畫。如果電視台一味省錢，不多請一些記者，編採，編譯，只請固定名嘴噴口水，或上網抓行車紀錄器或爆料公社畫面，就不該繼續拿到新聞台執照。

第二，應該限制系統台統賣頻道的權力。讓消費者在每月付錢給系統台時，有權力說不想把錢給哪些頻道。要打擊韓天，這點最有效。消費者明明付給系統台那麼多錢，打開電視卻一大堆爛頻道，這是不對的。

第三，我知道很多人懷疑電視台背後資金來源。但是台灣現在太多人在中國賺錢了，不可能說誰在中國賺錢就不能投資媒體。這點政府可以著力有限，頂多只能要求大股東揭露其相關投資企業，接受大眾審查而已。

第四，我建議公廣集團設立一個高品質24小時新聞台。

第五，關西機場假新聞在第一時間快速散播，背後是有市場邏輯的，因為可帶來眼球。因此政府不可能要求電視台為了避免假新聞，而不去搶快。但政府可以要求電視台在發現自己傳播的是假新聞後，必須更正並道歉。主播要代表電視台更正道歉，名嘴也要為自己言論道歉。如此，雖然電視上還是會有假新聞，但至少可提高觀眾警覺。