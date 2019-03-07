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王金平說要親美友日訪中 林濁水：沒辦法了解邏輯

2019-03-07 12:43聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨前立委林濁水。聯合報資料照
民進黨前立委林濁水。聯合報資料照
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國民黨立委王金平今天正式宣布參選總統。民進黨新系大老林濁水今天臉書表示，王金平說當了總統，要親美友日和中，而且希望能訪中。林濁水酸王，「還是不便懷疑王金平的實在」；「但是還是沒有辦法了解他的邏輯在那裡。」

林濁水表示，王金平是位實在長者，但他說當了總統要親美友日和中，而且他希望能訪中。但是在中美關係緊繃到這程度，如今氣氛也只是雙方稍休息一下喘口氣而已，他卻既親美又友日，卻說要訪中？這很實在？

林表示，他還是不便懷疑王金平的實在；但是還是沒有辦法了解他的邏輯在那裡。

另外，林濁水也提到，王金平宣布參選總統，舊國民黨高官、部長、立委、以及企業界大老雲集，好不盛大。不過，林也酸，「咦，這些人不都是韓國瑜說的，台灣20年來帶領大家一起鬼混的人嗎？」林提到，「現在鬼混集團大集結，都來了。」

林也說，柯文哲說世界的經驗是內閣制比較好，總統制蠻糟，但是最可能參選總統之一的柯文哲，接著說台灣選擇總統制大家比較習慣。

更是一再強調，台灣應該憲改成內閣制的正是王金平，但是現在甘脆就直接宣布參選總統了。

林表示，大家都說內閣制好，但是都以行動宣示「我當總統最好」。「唉！台灣就真是這樣。」

圖／擷取自林濁水臉書。
圖／擷取自林濁水臉書。
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