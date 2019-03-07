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民進黨秘書長羅文嘉：歡迎達賴喇嘛來台灣

2019-03-07 12:26聯合報 記者林麗玉╱即時報導

西藏要自由，西藏要人權！達賴喇嘛要回家！」藏人團體高喊口號，並高唱西藏國歌，宣布今年3月10日西藏/圖博抗暴60週年將舉行310大遊行，號召台灣各界站出來挺西藏、挺人權。

西藏台灣人權連線、在台西藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等今天舉行記者會，民進黨秘書長羅文嘉、時代力量秘書長陳孟秀、社民黨議員苗博雅等人也出席聲援，羅文嘉表示，60年前，中共政權將與西藏簽訂的17條和平協議撕毀了，軍隊開進西藏，造成120萬圖博人非自然死亡、 6千多座寺廟被毀，無數西藏朋友流亡全世界，當今台灣也同樣面對中國的威脅，希望全世界對台灣表達支持，怎麼能不對西藏圖博表達支持。

對於民進黨政府是否支持達賴喇嘛來台？羅表示，民進黨對西藏支持的基本立場，沒有改變過，沒有模糊空間，「我們歡迎達賴喇嘛來台灣，他有權利、自由到任何地方，甚至回到他的故鄉。」

羅也提到，自由、民主、人權是普世價值，沒有模糊空間，他拿出一張圖卡，上頭寫著民主、獨裁、人權、極權四個選項，問「民主？獨裁？人權？極權？你站在哪一邊？」，羅說，民進黨毫疑問選擇站在民主、人權這一邊，他也感慨問，國民黨黨主席吳敦義、台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜，「在民主獨裁、人權極權，會選擇站在哪一邊？」要帶往台灣往哪個方向走？民主獨裁、人權極權「是沒有、也不能有模糊空間。」

羅文嘉更拿出一張街名圖，表示高雄鼓山區過去有一條西藏街，當時陳菊市長將「西藏街」改為「圖博街」，希望將高雄朋友複製過來，表達南台灣朋友對圖博人權的支持。

藏人團體發起的310西藏抗暴日60週年大遊行，10日下午1點集合，遊行路線從臺灣博物館大門前廣場出發，將遊行至西本願寺。

民進黨秘書長羅文嘉出席西藏/圖博抗暴60週年310大遊行記者會。記者／林麗玉攝影...
民進黨秘書長羅文嘉出席西藏/圖博抗暴60週年310大遊行記者會。記者／林麗玉攝影。
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