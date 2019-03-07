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常上直播節目 立委建議陳良基可當理科阿北

2019-03-07 11:31聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

立法院教育及文化委員會今天邀請科技部長陳良基報告業務概況並備質詢，由於陳良基上任後，經常上網路直播節目，國民黨籍立委柯志恩建議陳良基，目前已經有理科太太，陳良基可以當網紅「理科阿北」。

立委建議常上直播的科技部長陳良基（圖）可以當網紅「理科阿北」。記者胡經周／攝影
立委建議常上直播的科技部長陳良基（圖）可以當網紅「理科阿北」。記者胡經周／攝影
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陳良基理科太太網紅
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