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總統提名初選機制 卓榮泰：不會勸、也不會等誰來

2019-03-07 11:04聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨總統立委提名初選日程確定，3月18日至22日為總統初選領表登記。對於黨內總統初選提名機制，民進黨主席卓榮泰今天接受廣播專訪表示，他不會招兵買馬，黨中央的立場是「不會勸、也不會等誰來」，就是將提名初選平台弄好，用心將初選機制做到最好。卓也提到，我們有這麼多黨務同仁、地方黨部同仁，這些都是黨的資產。

對於周玉蔻問到，是否有人在等賴清德領表？卓表示，賴院長目前正在台南用力、用心輔選郭國文，「賴院長是很好的政治領袖，目前就是全心將輔選做好」。周再追問，賴若不選，應該就說沒有參選意願就好了？卓表示，賴正忙著輔選，沒有時間去想這件事情。

另外，對於3月16日台南補選結果，是否關乎賴清德個人聲望，未來政治前途？卓表示，黨中央設定3月18日啟動領表登記的時間點，並沒有與補選畫上等號，他也歡迎領表登記那幾天，「對台灣有信心的人都可以來參選」，卓表示，「我自己相信我自己，不會去改規則」。

至於游錫堃會不會參選總統？桃園市長鄭文燦會不會參選？甚至未來是否可能「蔡燦配」？卓重申，他不會管誰來？誰不來？他都不會勸，也不會等，若只有一個人領表，提名初選機制就會趨於單純。甚至蔡總統也要來登記，任何人都可以來登記，也不會去阻止誰去登記參選。

新北三重立委補選候選人余天(中)、民進黨主席卓榮泰(右)接受周玉蔻專訪。圖／「H...
新北三重立委補選候選人余天(中)、民進黨主席卓榮泰(右)接受周玉蔻專訪。圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供。
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