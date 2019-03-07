總統提名初選機制 卓榮泰：不會勸、也不會等誰來

2019-03-07 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨總統立委提名初選日程確定，3月18日至22日為總統初選領表登記。對於黨內總統初選提名機制，民進黨主席卓榮泰今天接受廣播專訪表示，他不會招兵買馬，黨中央的立場是「不會勸、也不會等誰來」，就是將提名初選平台弄好，用心將初選機制做到最好。卓也提到，我們有這麼多黨務同仁、地方黨部同仁，這些都是黨的資產。

對於周玉蔻問到，是否有人在等賴清德領表？卓表示，賴院長目前正在台南用力、用心輔選郭國文，「賴院長是很好的政治領袖，目前就是全心將輔選做好」。周再追問，賴若不選，應該就說沒有參選意願就好了？卓表示，賴正忙著輔選，沒有時間去想這件事情。

另外，對於3月16日台南補選結果，是否關乎賴清德個人聲望，未來政治前途？卓表示，黨中央設定3月18日啟動領表登記的時間點，並沒有與補選畫上等號，他也歡迎領表登記那幾天，「對台灣有信心的人都可以來參選」，卓表示，「我自己相信我自己，不會去改規則」。