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快訊／政院拍版！狼師、虐童老師最重終身不得被聘任

2019-03-07 11:03聯合報 記者賴于榛╱即時報導

為了避免幼兒園教師虐童與狼師再次現蹤，行政院會今通過《教師法》部分條文修正草案，將不適任教師的處分明確化，解聘部分有3個等級，包括「應予解聘且終身不得聘任為教師」、「應予解聘且議決1年至4年不得聘任為教師」、「應予解聘、不續聘，且不得在原服務學校任教」，另外還有較輕微的「停聘」及「資遣」。此法為優先法案，轉送立法院審議後最快本會期三讀。

狼師與虐童新聞時有所聞，這回《教師法》修法將不適任教師淘汰機制明確化，最重就是終身不得聘任，包含教師若犯內亂、外患罪， 經有罪判決確定，或是聘任後因故意犯罪受一年有期徒刑以上刑之宣告確定，或是依公務員懲戒法受免除職務處分、有性騷擾前科、違反教師專業倫理、學術倫理或損害教師職務尊嚴，經學校查證屬實，有解聘及終身不得聘任為教師之必要，都將無法再當老師。

避免「師師相護」，這次修法也針對教評會出手，未來教評會應增邀校外學者專家，使未兼行政或董事的教師人數少於委員總額1/2，換句話說，教師比率將降低到1/2以下，且教評會若遭主管機關認定有違法之虞，應敘明理由交回學校復議；屆期未復議者，主管機關得敘明理由逕行提交教師專業審查會審議，並得追究學校相關人員責任。

針對教評會降低教師人數，全國教育產業總工會日前發出聲明痛批，醫師是專業，教師同樣也是專業，教評會若降低教師比例，是無視教師專業自主，讓沒有專業背景的其他人任意賤踏教師專業，並強調許多事件並非教評會「師師相護」，而是校方不提報所致。

這次修法也增訂教師專業審查會運作機制，明定各級主管機關應成立教師專業審查會，藉由客觀、專業、中立的第三方協助高級中等以下學校處理教學不力或不能勝任工作的不適任教師案件，並強化教師申訴及救濟制度。

蘇貞昌拍板通過修正教師法。本報資料照片
蘇貞昌拍板通過修正教師法。本報資料照片
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虐童幼兒園
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