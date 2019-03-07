快訊／政院拍版！狼師、虐童老師最重終身不得被聘任

2019-03-07 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



為了避免幼兒園教師虐童與狼師再次現蹤，行政院會今通過《教師法》部分條文修正草案，將不適任教師的處分明確化，解聘部分有3個等級，包括「應予解聘且終身不得聘任為教師」、「應予解聘且議決1年至4年不得聘任為教師」、「應予解聘、不續聘，且不得在原服務學校任教」，另外還有較輕微的「停聘」及「資遣」。此法為優先法案，轉送立法院審議後最快本會期三讀。

狼師與虐童新聞時有所聞，這回《教師法》修法將不適任教師淘汰機制明確化，最重就是終身不得聘任，包含教師若犯內亂、外患罪， 經有罪判決確定，或是聘任後因故意犯罪受一年有期徒刑以上刑之宣告確定，或是依公務員懲戒法受免除職務處分、有性騷擾前科、違反教師專業倫理、學術倫理或損害教師職務尊嚴，經學校查證屬實，有解聘及終身不得聘任為教師之必要，都將無法再當老師。

避免「師師相護」，這次修法也針對教評會出手，未來教評會應增邀校外學者專家，使未兼行政或董事的教師人數少於委員總額1/2，換句話說，教師比率將降低到1/2以下，且教評會若遭主管機關認定有違法之虞，應敘明理由交回學校復議；屆期未復議者，主管機關得敘明理由逕行提交教師專業審查會審議，並得追究學校相關人員責任。

針對教評會降低教師人數，全國教育產業總工會日前發出聲明痛批，醫師是專業，教師同樣也是專業，教評會若降低教師比例，是無視教師專業自主，讓沒有專業背景的其他人任意賤踏教師專業，並強調許多事件並非教評會「師師相護」，而是校方不提報所致。