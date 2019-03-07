影／王金平宣布參選總統 支持群眾揮舞國旗造勢

2019-03-07 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委王金平今天上午正式宣布參選總統，他在參選宣言中提到自己要終結兩岸戰爭，給他四年，自信能帶領台灣民眾實現願景，讓台灣發光發熱。王金平今在200位民眾簇擁下上台，象徵自己與百工百業站在一起，他隨後正式宣布參選總統，現場民眾揮舞國旗高呼「總統好」。