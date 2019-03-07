持者者攻擊韓國瑜? 朱立倫：都是綠營網軍反串
新北市前市長朱立倫今天接受廣播專訪澄清，與高雄市長韓國瑜「非常好」，對於傳言他們兩人不合，都是在自己宣布參選總統後才出現的說法，他很訝異也啞然失笑。朱立倫也透露，網路裡自稱是朱立倫支持者卻攻擊韓國瑜的幾十個IP，都是綠營反串，「韓市長不會相信、我也不會相信」。另外，國民黨立委王金平今天宣布參選總統，朱立倫說，沒有收到正式邀請，昨天已當面祝福王。
朱立倫表示，一開始韓國瑜當選高雄市長，同時自己宣布要選總統，為了讓韓國瑜專心拚高雄市政，不要造成韓的困擾，所以兩人就沒見面；後來傳言越來越扯。提到韓國瑜在市長選戰初期，北上求助朱立倫遭冷漠以對。朱說，「為了這件事，我擔心自己記憶力不好，整個去查，完全沒有這回事，他沒有過來，他過來是9月，在此之前我們都是在高雄見面，我們的互動非常好」。
中時最新民調指，朱立倫在沒有韓國瑜參選的狀況下，首度領先參選呼聲高的台北市長柯文哲，也領先宣布連任的蔡英文總統。對此，朱立倫說，民調技術上，對於年輕人的訪問可能因為樣本數不足，進行加權，放大了特定候選人的支持度，因此柯文哲可能沒有高成這樣，不過的確，柯文哲受年輕朋友的歡迎，他也相信「在努力過後，超越柯文哲是一定要做到的」。
朱立倫說，韓國瑜是國民黨內很重要的資產和指標。對於黨內仍有人主張二階段初選，朱立倫說，國民黨推最強的候選人，現在有初選制度，就按照初選制度辦理。若黨中央覺得來初選的人都不夠強，可以不要辦理初選，或是停止初選，直接徵召，這也是黨的制度另外的彈性選擇。只要在公告初選辦法的時候講清楚，這就不叫什麼兩階段。
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