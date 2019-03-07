持者者攻擊韓國瑜? 朱立倫：都是綠營網軍反串

2019-03-07 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今天接受廣播專訪澄清，與高雄市長韓國瑜「非常好」，對於傳言他們兩人不合，都是在自己宣布參選總統後才出現的說法，他很訝異也啞然失笑。朱立倫也透露，網路裡自稱是朱立倫支持者卻攻擊韓國瑜的幾十個IP，都是綠營反串，「韓市長不會相信、我也不會相信」。另外，國民黨立委王金平今天宣布參選總統，朱立倫說，沒有收到正式邀請，昨天已當面祝福王。

朱立倫表示，一開始韓國瑜當選高雄市長，同時自己宣布要選總統，為了讓韓國瑜專心拚高雄市政，不要造成韓的困擾，所以兩人就沒見面；後來傳言越來越扯。提到韓國瑜在市長選戰初期，北上求助朱立倫遭冷漠以對。朱說，「為了這件事，我擔心自己記憶力不好，整個去查，完全沒有這回事，他沒有過來，他過來是9月，在此之前我們都是在高雄見面，我們的互動非常好」。

中時最新民調指，朱立倫在沒有韓國瑜參選的狀況下，首度領先參選呼聲高的台北市長柯文哲，也領先宣布連任的蔡英文總統。對此，朱立倫說，民調技術上，對於年輕人的訪問可能因為樣本數不足，進行加權，放大了特定候選人的支持度，因此柯文哲可能沒有高成這樣，不過的確，柯文哲受年輕朋友的歡迎，他也相信「在努力過後，超越柯文哲是一定要做到的」。