蘇貞昌拚治安：鬥毆發生在門口 就換掉地方警察局長

2019-03-07 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蘇貞昌要求全力拚治安。本報資料照片 分享 facebook 去年底至今全台鬥毆事件頻傳，甚至台中、高雄密集出現街頭鬥毆，這讓行政院長蘇貞昌昨在主持治安會報講出重話，要求各特種店不能賣毒、打打殺殺，且不容許發生任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。

去年聖誕節前後雙北鬥毆頻傳，內政部發現，原來鬥毆方透過社群通訊軟體像LINE、微信等進行串連集結，流動性高，不易預防，也讓快打部隊疲於奔命，因此在治安會報上建請跨部會研議「修法加重聚眾鬥毆之刑責」，並在昨天向蘇貞昌再度報告「網路號召偶發性聚眾之處置作為」。

近日鬥毆事件仍多，且聚集在台中、高雄等都會區居多，蘇貞昌會中就責請內政部警政署要求各轄區主管及同仁，確實做好治安維護及毒品防制等工作，以維護社會秩序，而針對聚眾鬥毆，則請政務委員羅秉成召集相關部會研修法案加重刑責，儘速擬具草案陳報行政院。

但蘇貞昌也說，民眾不會去區分中央或地方機關，中央及地方是一個團隊，因此要同心協力，共同做好治安工作。他也提醒，由他本人親自主持治安會報，因此會報不能僅著重數據或流於形式主義，各機關需展現決心及態度，讓治安真正做到「安」，讓民眾有感。

據了解，為了表示重視各地治安，蘇貞昌甚至講出重話，要求各地方特種店不能發生賣毒、打打殺殺、鬥毆等治安事件，並拿警察首長祭旗，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。

對於修法加重聚眾鬥毆刑責，警政署官員表示肯定，因為實務面上，兄弟聚眾鬥毆後都靠喬來解決，變成只是傷害的話又是告訴乃論，頂多只能靠社維法開罰，金額又以2000元至6000元為大宗，根本不足以遏止這些街頭鬥毆，「兄弟也很務實，這些人的心理就是找比較小的犯」。