書商贈書與蔡總統相見歡 見證蔡總統是愛書人

2019-03-06 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統日前因為感冒無法參加台北國際書展，不過，她將自己農曆年前到水準書店買書的影片放上個人臉書，鼓勵國人買書看書，引起不少迴響，其中就包括蔡總統買的十九本書中的書商之一八旗文化。蔡總統今天與八旗文化相見歡，令書商喜出望外，還在臉書發文，稱許蔡總統是貨真價值的愛書人。

出版社送幾本書要給蔡總統，但八旗文化主編王家軒說，蔡總統堅持付錢，因為這樣才能把書拿回家看，而不是留在府檔案室。

王家軒表示，蔡總統之前到水準書店買了八本八旗文化出版的講談社「興亡的世界史」，他們知道蔡總統愛歷史，希望能讓總統看好、看滿。當時總統前往水準書店買書，書店陳列出的世界史系列只有九本，其中英國史，蔡總統已經很熟，所以買了另外的八本，後來，他們試著聯絡，要把書送給總統，在總統府幕僚大力協助下，他們有機會拜訪總統府。

王家軒說，有人懷疑蔡總統買書都只是做樣子。但他強調，「我可以保證：絕對不是！總統談起各國歷史文化如數家珍，除了歷史老師外大概少有人能及。」

王家軒透露，「蔡總統說她有個困擾，她一直希望能讀到更多元、不同視角、不同史觀的歷史。最好能是本地人寫的，甚至不要是英文的。」八旗剛好出了這樣一套書，「總統甚至建議八旗，應該推薦習近平好好讀這一套書。」

蔡總統也王家軒等人分享自己一次去中亞旅行的經驗，那班飛機飛得特別低，讓她可以一覽中亞世界的地形地貌，讚嘆是何等美麗、壯闊的風情，成吉思汗是世界史的真正締造者，雖然自己大概不知道。不過，蔡總統也覺得台灣對中亞的理解很貧乏，相當可惜。

另外，蔡總統也對韓國非常好奇，但過去都是中國人看到的韓國而已，韓國近代的歷史很精彩，但遠古的歷史更好看，那時候還不叫高句麗。蔡總統說，她有時候看到韓國人，會覺得跟台灣是同病相憐。同樣的，她也覺得沒有一本很全面的韓國通史，甚為可惜，韓國人推薦她的書還是用英文寫的。

王家軒說，蔡總統似乎對強權周邊的弱勢小國特別感興趣，其中包括以色列，蔡總統認為以色列這個國家太悲慘了，統治者一個接著一個來來去去。但是，也因為有這麼多的苦難，它有它的魅力。

王家軒認為，顯然總統是一位重度閱讀迷，最讓他感動的是，總統的閱讀顯然都有明確目的，不只是為了個人興趣，而是為了她的政治使命而讀，為台灣的方向做思考。所以，韓國、以色列，這些在強權夾縫中生存的小國，蔡總統都特別著迷。蔡總統也對印度、東南亞很感興趣，除了它們豐富的歷史文化、政府新南向的目標之外，肯定也是因為它們與台灣一樣都得面臨中國因素的壓力吧。