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中正紀念堂銅像拆不拆？ 要聽法界意見

2019-03-07 01:00聯合報 記者陳宛茜何定照／台北報導

中正紀念堂銅像該不該拆除，立委關注。 記者林俊良／攝影
中正紀念堂銅像該不該拆除，立委關注。 記者林俊良／攝影
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中正紀念堂轉型議題備受關注，堂內蔣中正銅像該不該拆除，昨也成了立委關注焦點。文化部文資局局長施國隆表示，由於中正紀念堂是國定古蹟，要變更內部空間須依文資法送文資審議；但因中正紀念堂也是不義遺址，須依行政院促轉會的促轉條例處理。為免依照兩法做出結果有出入，文資局將再請法律專家釐清兩法競合關係。

立法院教育委員會昨邀文化部長鄭麗君業務報告。立委黃國書質詢時說，如果依照促轉會原則，最後決定移除銅像；但中正紀念堂是國定古蹟，根據文資法變動須送文資審議。若文資審議不通過移除蔣中正銅像，面對兩法競合究竟該如何？

施國隆表示，中正紀念堂是國定古蹟，銅像是附屬設施，依照文資法第廿四條，古蹟內部空間要變動，得經過文資審議會審議。至於是文資法優先，或促轉條例優先，他表示會聽法律人意見。

鄭麗君受訪表示，最重要的轉型正義工作不在於法律程序，而在於社會共同討論，在於如何減少社會的分歧與衝突，邁向社會和解。

立委林奕華指出，促轉會五原則中的「解除威權性格」，是否要拆除銅像才叫去威權化，「不是不可以轉型，而是該有更多包容，容納各種不同聲音。」

立委陳學聖建議文化部，未來可在故宮舉行中正紀念堂轉型公聽會，因為故宮的歷史可和中正紀念堂轉型案相互對話。此外他也建議，邀請桃園市長鄭文燦出席公聽會，因為兩蔣文化園區就在桃園，中央、地方必須統一看法。

中正紀念堂文資法促轉會文化部鄭麗君
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