「兩蔣日記」變機密文件？關鍵是因美國法院的要求

2019-03-06 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



「兩蔣日記」所有權爭議訴訟從美國打到國內，針對外交部將赴美調查證據列為機密，台北地方法院今天開庭決定採不公開審理，知情人士指出，各方人士去年10月前往史丹佛大學的勘驗文件內容，在史丹佛提出請求後，美國的法院要求參與人員只限律師代表，而且不能將接觸的原件內容對外透露，外交部協助國史館的人員是依美方要求將證據公文列為機密，法院採不公開審理也在預期中。

相關人士指出，兩蔣日記及相關文物的爭議，雖然國史館及蔣家律師代表已赴美進行勘驗，但後續的司法途徑，仍相當漫長，不管是捐給國史館或由蔣家家族共同繼承，兩蔣日記及文物能否離開史丹佛，早日回到國內，恐怕官司都還有的打。

蔣經國、蔣孝勇過世後，「兩蔣日記」由蔣孝勇遺孀蔣方智怡保管，她與史丹佛大學胡佛研究所簽訂「暫存保管契約」，約定由胡佛研究所保存處理日記；日記公開後，蔣家其他後代對於把兩蔣日記交給胡佛研究所有不同意見，蔣方智怡表示願以個人名義簽捐贈契約，將日記捐給國史館，但蔣友梅等蔣家後代仍不同意，主張日記應由家族共同繼承。

知情人士指出，在蔣家家屬提出不同主張後，史丹佛為了自保，在2013年提起訴訟，將家屬列為被告，要求家屬應討論出如何處置的決定，美國法院開庭審理，發現對兩蔣日記和文物聲稱有所有權主張的，太過複雜，於是暫停訴訟，要求家屬在台灣先自行釐清相關的權利和義務。

但因蔣方智怡一方已簽了轉讓協議，要將兩蔣日記和文物捐給國史館，國史館在家屬外也成為當事人一方，國史館最後也提告成了原告，要求被告的家屬要釐清哪些是家屬可以擁有的權利，讓整起爭議因國家公權力的介入，更加複雜。

相關人士指出，針對國史館的確認之訴，包括蔣家家屬及國史館的律師代表，去年10月前往史丹佛實地勘驗，要確認當初送到史丹佛的日記和文物所列目錄，是否與現今一致，國史館並請求外交人員協助，經過兩星期的實地勘驗並完成掃描後，將勘驗證據及相關文件 ，透過駐外單位轉交台灣外交單位再遞送給法院。