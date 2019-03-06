潘孟安首開直播 曝燈會祕辛

2019-03-06 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



台灣燈會結束後，屏東縣長潘孟安網路人氣竄升，他深夜開直播暢聊燈會秘辛。 翻攝潘孟安Instagram 分享 facebook

辦完台灣燈會，屏東縣長潘孟安網路人氣竄升，前晚他首次在臉書開直播暢聊燈會祕辛，秀出壓箱寶、隨身提袋內容物，還舉腳秀傷口，民眾看見縣長穿短褲露腿，紛紛留言大讚「好親民」。

潘孟安直播處女秀還吸引總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人，留言按讚。

2019台灣燈會「燈流」發威，潘孟安網路討論數飆升，從「臉書專頁儀表板」統計觀察，潘孟安直攻政治人物類第二名，僅次於台北市長柯文哲。他前晚直播暢聊燈會祕辛，累積超過20萬人次觀看。潘昨笑說，面對媒體不會怕，但開直播很緊張，工作人員在旁比手畫腳做提示，但都看不懂他們想表達什麼，雖然網路聲量衝高，但會「謙卑做人、認真做事」。

潘孟安直播時，表情略顯羞澀但道具準備充分，有無人機排字美景及燈會小故事，還拿出壓箱寶炫耀intel公司送的polo衫和別針，因為太珍貴要自己收藏，但未來燈區美景會做成立體明信片及郵票，除了抽獎外民眾也能買得到。

潘掏出隨身小提袋，裝了痠痛貼布、B群、榔頭及手電筒，他說賽格威行動服務站看起來很威風，但連站數小時雙腳會「凍未條」，還因騎塞格威不穩摔倒，說著就舉起腿秀出傷口。網友紛喊「縣長辛苦了」。

台灣燈會期間回客率極高，不少民眾都在網路比較去過「2刷」、「3刷」，誰的次數最多，潘孟安說他是「天天刷」，提到自己是「阿北」年紀容易操心，燈會人少了煩惱、人多也煩惱，每天都在為燈會緊張，待參觀人潮疏散後還要開會檢討，每天凌晨3、4點才回官舍休息，更透露曾因太忙有兩天沒洗澡。