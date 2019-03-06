親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
能源政策再考量
同婚法立法對決
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

潘孟安首開直播 曝燈會祕辛

2019-03-06 23:15聯合報 記者江國豪／屏東縣報導

台灣燈會結束後，屏東縣長潘孟安網路人氣竄升，他深夜開直播暢聊燈會秘辛。 翻攝潘孟...
台灣燈會結束後，屏東縣長潘孟安網路人氣竄升，他深夜開直播暢聊燈會秘辛。 翻攝潘孟安Instagram
分享

辦完台灣燈會，屏東縣長潘孟安網路人氣竄升，前晚他首次在臉書開直播暢聊燈會祕辛，秀出壓箱寶、隨身提袋內容物，還舉腳秀傷口，民眾看見縣長穿短褲露腿，紛紛留言大讚「好親民」。

潘孟安直播處女秀還吸引總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人，留言按讚。

2019台灣燈會「燈流」發威，潘孟安網路討論數飆升，從「臉書專頁儀表板」統計觀察，潘孟安直攻政治人物類第二名，僅次於台北市長柯文哲。他前晚直播暢聊燈會祕辛，累積超過20萬人次觀看。潘昨笑說，面對媒體不會怕，但開直播很緊張，工作人員在旁比手畫腳做提示，但都看不懂他們想表達什麼，雖然網路聲量衝高，但會「謙卑做人、認真做事」。

潘孟安直播時，表情略顯羞澀但道具準備充分，有無人機排字美景及燈會小故事，還拿出壓箱寶炫耀intel公司送的polo衫和別針，因為太珍貴要自己收藏，但未來燈區美景會做成立體明信片及郵票，除了抽獎外民眾也能買得到。

潘掏出隨身小提袋，裝了痠痛貼布、B群、榔頭及手電筒，他說賽格威行動服務站看起來很威風，但連站數小時雙腳會「凍未條」，還因騎塞格威不穩摔倒，說著就舉起腿秀出傷口。網友紛喊「縣長辛苦了」。

台灣燈會期間回客率極高，不少民眾都在網路比較去過「2刷」、「3刷」，誰的次數最多，潘孟安說他是「天天刷」，提到自己是「阿北」年紀容易操心，燈會人少了煩惱、人多也煩惱，每天都在為燈會緊張，待參觀人潮疏散後還要開會檢討，每天凌晨3、4點才回官舍休息，更透露曾因太忙有兩天沒洗澡。

台灣燈會潘孟安行政院
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「白賊義」誰取的？與王玉雲有關？ 王世雄批吳敦義

2019-03-06 23:13

竹縣立委2席 國民黨5人拚初選將採全民調

2019-03-06 22:59

「兩蔣日記」變機密文件？關鍵是因美國法院的要求

2019-03-06 22:56

好書自己送上門 蔡總統買齊世界史回家看

2019-03-06 22:54

中正紀念堂轉型方案 最快6月公布

2019-03-06 20:34

影／徐國勇百秒說內政部業務 網讚：部長好有戲

2019-03-06 20:20

聚眾鬥毆 蘇貞昌：修法加重刑責

2019-03-06 20:08

前美女發言人遭國民黨撤黨籍 林京玲：連坐處分嗎

2019-03-06 19:11

【重磅快評】太錯亂！鄭寶清作球給林佳龍打盧秀燕

2019-03-06 18:59

【即時短評】政院接地氣 大觀居民被當空氣

2019-03-06 18:29

影／準公共化托育「失準」！托盟籲蘇貞昌別衝錯方向

2019-03-06 17:57

文化部拒公開中正紀念堂轉型案 藍委指開立院惡例

2019-03-06 17:31

洪慈庸產女升格當媽 洪媽：期待可生兩個

2019-03-06 17:00

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

2019-03-06 17:00

爆韓國瑜北農天天醉 王浩宇稱辦公室被韓粉打爆了

2019-03-06 16:47

「白賊義」由來與王玉雲有關？ 王家批謊言比病毒可怕

2019-03-06 16:22

吳釗燮應洛杉磯世界事務協會邀請 將赴美發表演說

2019-03-06 16:07

鄭文燦白宮打卡 柯文哲：華府行AIT安排

2019-03-06 15:50

錯過世衛選株會議 陳時中：忍辱負重但不唾面自乾

2019-03-06 15:38

拿掃把抗陸？丁守中批：國際戰略觀念粗淺貧乏

2019-03-06 15:22

藍4太陽合體為土地公慶生 搭手扶梯大進場展氣勢

2019-03-06 14:45

網路聲量打敗韓流 潘孟安：活動只是一時

2019-03-06 14:25

影／中正紀念堂爭議 藝術家：讓不同聲音進去

2019-03-06 14:18

11年新高！環署PM2.5監測數據 去年4萬筆無效

2019-03-06 14:16

過濾不適任保母和教師 立委提案設兒保資料庫

2019-03-06 14:13

鄭文燦：盼賴清德承擔更大責任

2019-03-06 14:02

吳朱王馬茶敘影片流出 原來他們都在談這個

2019-03-06 13:37

文化科技司沒影卻跑出文策院 立委：別成影視台農發

2019-03-06 12:45

禁陸3C產品原則…怕誤解又有針對性 被陳其邁退件

2019-03-06 12:43

中正紀念堂轉型公聽會 立委建議鄭文燦必出席

2019-03-06 12:34

鄭文燦：盼賴清德助蔡英文完成「非常困難的連任目標」

2019-03-06 12:17

藍4顆太陽再合體 吳敦義、朱立倫：談316立委補選

2019-03-06 12:15

環保署監測PM2.5判定無效數激增 連綠委都看不下去

2019-03-06 12:08

促轉會主導中正紀念堂轉型？ 林奕華批新威權

2019-03-06 11:53

退撫基金由政府操控 全教產呼籲政府斷開黑手

2019-03-06 11:49

《工輔法》擋違章工廠 將納入吹哨者條款

2019-03-06 11:36

中正紀念堂轉型有共識？ 諮詢小組最初曾想拆除

2019-03-06 11:12

違建工廠喊拆2年都還在　環團痛批政府騙人

2019-03-06 11:08

國民黨恭祝福德正神聖誕 黨內大老齊聚

2019-03-06 10:37
看更多

熱門文章

盧秀燕當市長柳川變髒臭？ 林佳龍：很可惜

2019-03-06 10:12

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

2019-03-06 17:00

影╱韓國瑜吃早餐遇陳情 「包子吃不成了！」

2019-03-06 09:11

政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

2019-03-06 19:26

大潭藻礁被列全球希望熱點 孫大千：鄭文燦臉很腫

2019-03-06 09:05

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

2019-03-06 08:00

前美女發言人遭國民黨撤黨籍 林京玲：連坐處分嗎

2019-03-06 19:11

韓國瑜遭爆中午就醉、下午龜息 北農前董事：無中生有

2019-03-06 11:09

韓流加持謝龍介 賴神急了 連8天這樣做…

2019-03-06 10:00

內幕／不理反彈 蔡政府強勢貫徹漢翔換將佈局

2019-03-06 09:31

爆韓國瑜北農天天醉 王浩宇稱辦公室被韓粉打爆了

2019-03-06 16:47

【重磅快評】太錯亂！鄭寶清作球給林佳龍打盧秀燕

2019-03-06 18:59

我提案增購F-16V 梅復興：10月前就會通告美國會

2019-03-06 20:29

韓國瑜一年有300天在喝酒？ 市議員怒斥「無中生有」

2019-03-06 11:21

韓流撕裂台灣？鄭文燦：請大家給韓市長一點時間

2019-03-06 15:06

韓國瑜選總統沒正當性？沈富雄：藍營小鼻子小眼睛

2019-03-06 11:02

中科院航空所長馬萬鈞可望轉任漢翔總經理

2019-03-06 02:22

朱立倫翻出21年前選立委的戰袍 清晨陪鄭世維掃街拜票

2019-03-06 06:39

增購F-16要3900億元？專家估計2500億左右

2019-03-06 21:04

韓國瑜不考量被徵召選總統 國民黨：尊重

2019-03-06 18:24

被問「溫良恭儉但不讓？」 韓國瑜：現階段不考量2020

2019-03-06 12:27

拚選戰不忘對帥兒子喊話 朱立倫：快帶女友回家

2019-03-06 08:59

離新式高教機首飛不到1年卸任 漢翔董座廖榮鑫說心情

2019-03-06 08:08

別這樣黑國防部 國軍未拍攝這種同志議題心輔劇

2019-03-06 15:31

「兩蔣日記」變機密文件？關鍵是因美國法院的要求

2019-03-06 22:56

韓國瑜稱國民黨4席補選可望全拿 余天：他講話誇張

2019-03-06 16:23

北車標示翻譯ROT 藍委：蔡英文用小動作搞台獨

2019-03-06 11:02

【重磅快評】非核家園=荷包縮水+犧牲健康

2019-03-06 07:46

拿掃把抗陸？丁守中批：國際戰略觀念粗淺貧乏

2019-03-06 15:22

「白賊義」由來與王玉雲有關？ 王家批謊言比病毒可怕

2019-03-06 16:22

沈智慧建議酒駕鞭刑 法務部認為不是進步立法

2019-03-06 12:23

坦言中正紀念堂是衝突焦點 鄭麗君：如何轉型最後蘇貞昌決定

2019-03-06 10:20

網路聲量打敗韓流 潘孟安：活動只是一時

2019-03-06 14:25

禁陸3C產品原則…怕誤解又有針對性 被陳其邁退件

2019-03-06 12:43

不反對蓋暫時貯存場 侯友宜：請告訴新北核廢料放多久

2019-03-06 13:43

台北車站標示翻譯ROT 台鐵：廠商疏失已修正

2019-03-06 11:45

盧秀燕當市長柳川變髒臭？中市府：雨後正常現象

2019-03-06 12:21

吳朱王馬茶敘影片流出 原來他們都在談這個

2019-03-06 13:37

民進黨台南立委補選選情吃緊 綠委：若輸是因為分裂

2019-03-06 16:31

余天：守下民主聖地三重 不要再踹一腳

2019-03-06 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top