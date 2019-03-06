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監院糾正能源政策 蔡系監委「溫和踢館」

2019-03-06 21:17聯合報 記者程嘉文╱即時報導

監察院財政經濟委員會今天通過委員包宗和、李月德及陳慶財所提，針對我國電力政策之調查報告，並對行政院與經濟部提出糾正。報告表示核電議題須以民意共識為依歸，我國亦應推動再生能源，但核四政策變動造成資源浪費；政府的能源轉型政策是否務實可行，也有疑義。不過持反對立場的「蔡系」監委也趕到現場，在記者會結束後續開「延長賽」，發表對報告的「不同意見書」，認為不能只談能源需求，不談核四安全性。

調查報告依據五點理由提出糾正：

一、核四自民國81年核定興建，投入2833億元，自103年起封存迄今，台電在無經濟效益流入的情形下，每年須耗費數億元維護管理，資源嚴重浪費。

二、新政府上任後，隨即宣布9年內「限時非核」，未經能源安全、能源經濟及環境影響等完整評估。又長期停止核一廠一號機、核二廠二號機運轉，導致去年、前年供電吃緊。工總、商總及北市美國商會均表達憂慮，認為影響投資意願。

三、經濟部在再生能源發電量成長有限情況下，卻讓大修後的核電機組長期停機，導致「火力全開」，造成嚴重空氣汙染。

四、提供可負擔且可預測之能源價格，對於廠商營運獲利、長期投資決策及民生物價至關重要。經濟部在宣布民國一一四年完成非核家園之前，並未評估其對電價之影響。

五、106年度台電、民營電廠總裝置容量約41GW，表面上似不缺電，實際卻因核一、核二部分機組停機，造成缺口約2.25GW，「尖峰備轉容量率」頻創新低，仍須以火力發電填補核電缺口，造成火力電廠機組燃料限制超標。

陳慶財表示，監察院處理的是過去已經發生的事實，此次糾正案並非針對核四未來應該如何。討論過程約三小時，其中八九成時間都在討論核四或核電該不該使用，但並非本案討論重點。

而在記者會舉行時，監委田秋堇、王幼玲、蔡崇義、趙永清就已經來到台下，等到三位調查監委結束記者會，隨即向在場媒體發布自己的「不同意見書」。不過相對於去年7月對吳茂昆彈劾案的「踢館」，這次「蔡系」監委態度十分溫和，強調只是意見不同的「君子之爭」。包宗和等人在記者會結束時也開玩笑說，「現在交給『下半場』。」

田秋堇說，感謝包宗和先前邀請自己加入本案的調查團隊，但後來覺得「仍有諸多待溝通之處」，所以選擇退出，另外發表一份「補充與不同意見書」。田秋堇表示，討論近年我國的能源政策，不能不先面對核四是否安全的問題，這是預警原則，因此「我擔心這樣的調查與實情有落差」。

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