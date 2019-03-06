影／徐國勇百秒說內政部業務 網讚：部長好有戲

2019-03-06 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



近日國產驚悚遊戲《還願》深受許多網友熱議。內政部今以還願裡的場景和角色，用影片介紹內政部近日所執行的業務，部長徐國勇更挑戰用100秒清楚說明內政部所做的哪些事。影片出來受到許多網友熱烈歡迎，有網友說「勇哥好有趣，這樣宣傳就對了」，也有網友說「現在部長都好有戲」。

徐國勇在影片中表示，為防堵非洲豬瘟，從保一調了110位警察，最多的時候到180位，同時也訓練了很多「護國神犬」，護國神犬是史上最勇猛、最萌的軍團；掃毒方面，建立了1300多個反毒通報網，讓毒販來一個、抓一個，來兩個、抓一雙；對於酒駕，內政部的態度很簡單，一句話「酒駕重罰、酒駕一定抓、抓到你不敢酒駕、罰到你要去收驚」。

徐國勇說，對於警消同仁，已爭取到醫療和退休警消，比照軍人，可在軍醫院、退輔會醫院看病免掛號費，也不用自付額；若大家把國道當作碰碰車的場地，我們國道警察一定嚴格取締。我們國道警察的加給，我一定全力的爭取，現在已經爭取到了。

另對住宅都更方面，徐國勇更以還願梗說到，玩過還願的人都知道，杜先生他家的房子太破舊了，怎麼辦呢？靠內政部。內政部有都更條例，可以讓我們的房子更新，讓大家可以居得安心、住得放心、兒女不美心。徐國勇表示，社會住宅相當成功，包租代管已經有3000多件，社會住宅自行興建方面，我們今年年底會完成4萬戶，另外第2階段8萬戶，提早1年啟動，所以我們要讓這些年輕人，讓他們住得起，不會讓他像住到杜先生他們家的房子，樓上更不會有何老師。