聚眾鬥毆 蘇貞昌：修法加重刑責

2019-03-06 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌主持「108年第1次治安會報」時表示中央及地方是一個團隊，因此要同心協力，共同做好治安工作。 聯合報系資料照／記者陳聖文攝影 分享 facebook

近來地方鬥毆頻傳，行政院長蘇貞昌今主持「108年第1次治安會報」，聽取內政部警政署「網路號召偶發性聚眾之處置作為」報告後指出，針對聚眾鬥毆，已請政務委員羅秉成召集相關部會研修法案加重刑責，盼儘速擬具草案陳報行政院。

蘇貞昌今日主持「108年第1次治安會報」時表示， 民眾不會去區分中央或地方機關，中央及地方是一個團隊，因此要同心協力，共同做好治安工作。蘇院長強調，他本人親自主持治安會報，該會報不能僅著重數據或流於形式主義，各機關需展現決心及態度，讓治安真正做到「安」，讓民眾有感。

此外，針對近期發生的嚴重治安事件，蘇院長責請內政部警政署要求各轄區主管及同仁，確實做好治安維護及毒品防制等工作，以維護社會秩序。

另外，針對交通部觀光局「外籍旅客集體脫團事件檢討改善及策進作為」報告，蘇院長表示，「觀宏專案」是政府推動的新南向政策，針對去年12月25日發生的外籍旅客集體脫團事件，請相關部會藉由檢視其他國家的相關案例，迅速改善作業程序，積極提出解決方法，避免重蹈覆轍，並持續延攬東南亞旅行團來台觀光。

蘇貞昌強調，請交通部觀光局與內政部移民署及警政署等相關單位加強橫向聯繫，必要時請政務委員張景森督導跨部會協商，希望勿因單一事件影響台灣開發新南向客源的努力，我國十分歡迎各國觀光客來台。