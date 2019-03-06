盧秀燕要當中部領頭羊 區域治理平台再加3縣市

2019-03-06 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



總統蔡英文上任後，積極推動區域治理平台，前台中市長林佳龍徹底凝聚中彰投苗4縣市。盧秀燕上任後蕭規曹隨，還要擴大合作範圍，今年起新增雲林縣、嘉義市、新竹縣3縣市，這些縣市首長都是盧在立法院的「老同事」，預定4月份、7縣市首長台中會面。

台中市研考會代理主委曾能汀表示，中、彰、投、苗區域治理平台在林佳龍當市長時就是全台典範，盧市長上任後邀雲林縣、嘉義市、新竹縣加入「中台灣區域治理平台」已獲正向回應。

副市長楊瓊瓔今天親自主持幕僚會議，研議未來7縣市合作模式，今年由台中市擔任領頭羊，未來各縣市輪流主導。

楊說，中彰投苗已有合作默契、經驗基礎，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善「都是立法院的老同事」，新竹縣長楊文科擔任過中科管理局長，彼此都有默契，盧在選前就強調縣市合作的重要性，未來的七縣市共治，可讓中台灣區域合作的成果再創高峰。

曾能汀指出，盧市長希望7縣市合作採「議題取向」，除了台灣西半部最關心的空污議題，「拚經濟」優先，再來是交通建設、觀光旅遊、農業休閒的擴大合作，發揮團結力量大的效益，讓7縣市不再各自單打獨鬥。

研考會舉例，盧1月底到香港談訂單、行銷農產，未來就整合7縣市特色一起「貨出去」，觀光規劃也要讓人潮流動。

楊瓊瓔昨天敲定，4月邀集7縣市首長到台中簽署合作書，幕僚初步交流發現，首長行程各自忙碌，時間很難喬；每年底七縣市首長共同成果發表會，每半年由副市長針對議題交換意見，3個月幕僚小組、議題合作的各局處橫向會議。