【重磅快評】太錯亂！鄭寶清作球給林佳龍打盧秀燕

2019-03-06 18:59 聯合報 主筆室



立委鄭寶清（左）指盧秀燕當台中市長後柳川有大改變，林佳龍看過照片後說很可惜。圖／本報資料照片、鄭寶清辦公室提供 分享 facebook

選舉越近就越錯亂？立委補選十天後投票，2020大選戰鼓頻傳，綠營民代及官員選舉症侯群紛紛發作，堂堂國會議員突然關心台中的河川骯臭，部長也隨之附和「可惜」，桃園的綠黨議員忽而關切高雄市長韓國瑜在北農總經理任內一年喝酒300天，令人頓生時空錯置的納悶。

民進黨立委鄭寶清今在立院指出，交通部長林佳龍在台中市長任內把柳川整治得很乾淨，但盧秀燕當市長後柳川卻有了大改變，短短三個月就毀掉林佳龍四年努力，美麗城市變這樣骯亂，觀光局應該督導，讓柳川變成原本美貌；妙的是，林佳龍看了圖片說也附和說「真的很可惜」，柳川很有名，多國觀光客慕名而來，未來變成負面宣傳。

鄭寶清、林佳龍兩人一唱一和如演雙簧，這是前一天台中議員的質詢內容，翌日被鄭寶清拿來問林佳龍，台中市水利局長范世億隨即透過媒體回應，指鄭的照片是3月3日下午拍的，當天台中降下大雨，雨後留下樹枝、淤泥及垃圾是正常現象，柳川有保全巡邏，每兩小時會上傳照片回報，市府隔天在水退後即盡速清理。

內行人一眼就看出鄭、林二人顯然沒有做功課，林佳龍在台中市長任內爭取前瞻基礎建設「水環境改善計畫」經費12.5億元整治柳川，這可不是交通部的主政業務，鄭寶清降格市議員提問也就算了，刻意找林佳龍來回應，不免讓人感覺是刻意作球讓林佳龍打盧秀燕，因為彰化國民黨立委候選人柯呈枋到台中市府擔任參事，民進黨怎可放過這個題材，只是，河川治理不問經濟部、水利署，光問林佳龍，不覺得怪怪的嗎？

再者，林佳龍如果真是念念不忘台中，日前經濟部長沈榮津拜訪盧秀燕，拒絕讓老舊的中火四號機除役，後來又爆出北部協和電廠降載比中火多，台電的理由竟是協和電廠燃油發電比較貴，所以要盡量用比較便宜的煤發電，盧秀燕抗議經濟部 「為了省錢就置中部空汙不管」，林佳龍對此不置一詞？ 難道台中人的肺就不可惜了？

另一案例則是桃園市的綠黨議員王浩宇了，他目前加入民進黨議會黨團運作，算是民進黨盟友，桃園市長鄭文燦赴美訪問，他倒關心起高雄市長韓國瑜，在政論節目指韓在北農時天天中午就喝醉，然後龜息到三、四點才辦公。曾任北農董事的台北市議員游淑慧直斥「無中生有」，王的辦公室更被韓粉打爆，他不得不出面喊話要韓粉冷靜，這也要怪王浩宇這個界也撈得太過，只為加入「圍毆韓國瑜」就沒來由演這一齣，何苦來哉？