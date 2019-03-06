【即時短評】政院接地氣 大觀居民被當空氣

2019-03-06 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌上任後，相當執著於「接地氣」三個字，更要展現「衝衝衝」的性格，上任50日即製作短片宣傳政績，但碰到大觀事件，「衝衝衝」馬上變成「拆拆拆」。

新北市大觀社區的前身為眷村福利中心，1963年眷村因颱風破壞遷村後，淪為三不管地帶，形成城市裡的自然聚落。

這些居民雖然透過正當買賣取得房屋，卻不知道土地權已在1966年由陸軍總司令部轉登記為國有用地，並納入退輔會板橋榮家土地範圍，直到退輔會於2008年提告大觀居民侵占，要求拆屋還地，返還5年不當所得，同時不負責居民安置，並於2014年經法院三審定讞，由退輔會獲得勝訴，揭開大觀居民噩夢的序幕。

如今，經過2年抗爭，大觀居民突襲過前行政院長林全的座車，闖過藍綠新北市長候選人的宣傳場，衝撞過維安警力的人牆，甚至被強行帶走過，他們做過所有在台灣所能想到的抗議手段，卻在今年春節後收到新北地方法院的執行命令，告知他們法院將在3月18日起執行拆除。執行命令的發文日期和拆除日期之間，僅有不到一個月的時間。

2年抗爭，一場徒勞。他們的抗爭相對而言激進，但老實說，根本別無他法。如果他們有能力搬離現在的住所，買一棟全新的房子，好好重新開始，何苦抗爭？說到底，不禮貌源於他們弱勢，唯一能付出的籌碼是肉身，把喉嚨喊破來換得社會的注意。然而最終，他們什麼也沒得到，將失去的更多。

對於他們的安置，中央地方互踢皮球，就是拿不出一套完整的計畫。他們權太小、錢太少、人太少，房子拆了之後，無處可去。旁觀者當然可以說，「一切依法執行」，但見到他們的無力，人怎麼說得出口「惡法亦法」？

3月6日，天空微雨，來過無數次的大觀自救會再度來到行政的大門口舉行記者會，希望還有一線生機，盼行政院作為退輔會的上轄機關可以出面協調、停止拆除。當然，一線生機只是妄想，行政院除了假意安撫，無聲無息。大家照例吶喊、照例衝撞、照例哭泣，政府也照例擺爛－世界很好，一切照例運行。

一旁寥寥可數的記者甚至分不出這次與上次有什麼不同。該說的都說了，該念的都唸了，該罵的都罵了。從2014年到現在，是一段很攏長的「無解」。拆除之後也還是無解，只是排除。

可笑的是，現任行政院長是去年新北市長候選人，現在換了位子，新北市民忽然與他無關。蘇貞昌說要接地氣，把腰彎下去要傾聽民意，可是聽不見大觀居民的聲音。更可怕的不是聽不見，是充耳不聞、視而不見。他們聲音太小、聲援者太少，說實話，選票太少，所以無法化作地氣，只是空氣。可以任意處置的空氣。