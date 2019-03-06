影／準公共化托育「失準」！托盟籲蘇貞昌別衝錯方向
行政院去年推出「準公共化」托育政策，六都以外縣市已經先行開跑，今年8月起六都也將全面實施，但托育政策催生聯盟今（6日）舉行記者會，表示政府五年挹注480億補貼私幼業者，進行準公共化政策，本來規定「申請第一年」教保員月薪至少2萬9千元起，三年後也需保證調升至3萬2千元，但卻因為部分私幼業者認為加入準公托一定虧錢，因此政府為配合業者，欲放寬私幼收費標準，擬降低教保員薪資等等，上路短短不到半年，各種失準、亂象叢生，聯盟向行政院長蘇貞昌喊話，希望政府不要被業者綁架，廣設公托、非營利幼兒園才符合真托育目的，而不是衝衝衝，只顧著衝檯面上托育數字而已。
托育政策催生聯盟召集人劉毓秀諷刺，現在抽公托變成「台灣的民俗儀式之一」，很多阿嬤還要去燒香拜拜，抽中還要還願，向政府喊話，選票不是重點，重點是政策是否能持續造福社會；全國教保產業工會理事郭明旭也說，政府補助的480億，其實都沒有用在教保員身上，而且保障底薪2萬9千元，也是業者用各種名目如全勤獎金、補貼、帶班費或是變相增加工時堆疊出來的，根本不是真的保障，只要老師一生病請假，恐怕薪資就不會達標，呼籲政府應該廣設公幼、非營利幼兒園，而不是拿錢去圖利業者。
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