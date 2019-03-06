台南文旦貼謝龍介大頭照 掛保證外銷

2019-03-06 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨台南立委補選候選人謝龍介日前前往新市永安宮街口開講、掃街拜票。 報系資料照／記者綦守鈺攝影 分享 facebook

國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介今天表示，只有士農工商拚經濟，沒有藍綠之分。要拚經濟的就跟著國民黨，要拚政治的就跟民進黨走。

謝龍介說，農漁民的市場不只是大陸而是全世界，台灣的水果品質好，但因品種不一樣，有些不適合長途運輸，因此要動頭腦、找通路。像美國就難以吃到台灣水分高又甜度高的水果，因此就要分級別、區域來銷售。

農民很會種，但不會賣，就需要幫他們找通路，並且讓通路商直接跟農民對接，如此通路商成本降低，農民利潤也提高，這也是一路來和農漁民、勞工與攤販互動的心得。因此很有信心在未來的十天裡，按照既定步伐走。

3月8日通路商將在麻豆代天府前和柚農簽約，購買50貨櫃的麻豆文旦。謝龍介說，目前沒有盤口價，文旦柚農知道從灌溉、施肥到採收的成本，而且因老欉與新欉而有不同價位，通路商同意農友的報價就能拍板定案。

謝龍介說，這位通路商十多年前也以麻豆文旦當年節禮品來行銷，卻因有農民以外縣市的文旦充當麻豆文旦而破壞信譽不敢再賣。因此，通路商要求認證以為信譽保證，由他義務當農民代言人，在文旦貼上他的貼紙，保證麻豆文旦無誤。

3月9日下午將在佳里區中山公園舉辦造勢活動，邀請韓國瑜、「神力女超人」許淑華等立委與政界人士，以及農漁民基層代表文山伯、強強滾、菜農林佳新等人助陣。會場會設攤販區，讓攤販自由擺攤賺點錢。