親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

破功了！老外困惑的台灣人常用密碼「ji32k7au4a83」

台南文旦貼謝龍介大頭照 掛保證外銷

2019-03-06 17:51聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國民黨台南立委補選候選人謝龍介日前前往新市永安宮街口開講、掃街拜票。 報系資料照...
國民黨台南立委補選候選人謝龍介日前前往新市永安宮街口開講、掃街拜票。 報系資料照／記者綦守鈺攝影
分享

國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介今天表示，只有士農工商拚經濟，沒有藍綠之分。要拚經濟的就跟著國民黨，要拚政治的就跟民進黨走。

謝龍介說，農漁民的市場不只是大陸而是全世界，台灣的水果品質好，但因品種不一樣，有些不適合長途運輸，因此要動頭腦、找通路。像美國就難以吃到台灣水分高又甜度高的水果，因此就要分級別、區域來銷售。

農民很會種，但不會賣，就需要幫他們找通路，並且讓通路商直接跟農民對接，如此通路商成本降低，農民利潤也提高，這也是一路來和農漁民、勞工與攤販互動的心得。因此很有信心在未來的十天裡，按照既定步伐走。

3月8日通路商將在麻豆代天府前和柚農簽約，購買50貨櫃的麻豆文旦。謝龍介說，目前沒有盤口價，文旦柚農知道從灌溉、施肥到採收的成本，而且因老欉與新欉而有不同價位，通路商同意農友的報價就能拍板定案。

謝龍介說，這位通路商十多年前也以麻豆文旦當年節禮品來行銷，卻因有農民以外縣市的文旦充當麻豆文旦而破壞信譽不敢再賣。因此，通路商要求認證以為信譽保證，由他義務當農民代言人，在文旦貼上他的貼紙，保證麻豆文旦無誤。

3月9日下午將在佳里區中山公園舉辦造勢活動，邀請韓國瑜、「神力女超人」許淑華等立委與政界人士，以及農漁民基層代表文山伯、強強滾、菜農林佳新等人助陣。會場會設攤販區，讓攤販自由擺攤賺點錢。

文旦農民謝龍介
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

民進黨台南立委補選選情吃緊 綠委：若輸是因為分裂

2019-03-06 16:31

新北立委補選藍綠短兵相接 鄭世維、余天同地點掃街

2019-03-06 17:37

立委補選 時力立委林昶佐跨黨替民進黨站台

2019-03-06 16:50

立委補選陳唐山挺郭國文 「守住這席守住台南人光榮」

2019-03-06 17:24

韓國瑜稱國民黨4席補選可望全拿 余天：他講話誇張

2019-03-06 16:23

台南立委補選開跑首日 最強村姑開胖卡喊出世代交替

2019-03-06 15:40

王金平明宣布參選 朱立倫未受邀

2019-03-06 14:02

新北立委候選人蘇卿彥政見發表高歌 手語翻譯卡住

2019-03-06 11:43

電視政見發表會 鄭世維拚立委：讓三重像高雄一樣

2019-03-06 11:15

余天：守下民主聖地三重 不要再踹一腳

2019-03-06 11:01

電視政見發表會 余天、鄭世維相互較勁

2019-03-06 10:25

朱立倫翻出21年前選立委的戰袍 清晨陪鄭世維掃街拜票

2019-03-06 06:39

南市立委補選 新市政中心論戰

2019-03-06 00:03

三重立委補選／余天健身房鍛鍊 喬柯P站台還在談

2019-03-06 00:01

三重立委補選／鄭世維發包子造勢 盼再邀韓國瑜

2019-03-05 23:59

彰縣立委補選／批柯呈枋「冗員」 中市綠營議員要求列席備詢

2019-03-05 23:24

立委補選曾自估「守2搶2」 國民黨：之前比較保守

2019-03-05 20:13

林國慶：台南立委補選郭國文 小二就含恨千萬別變小三

2019-03-05 19:35

柯呈枋帶職參選 民進黨團要求備詢

2019-03-05 18:27

卸下黨公職包袱 范綱祥力爭桃園區立委提名

2019-03-05 16:57

世界彰化同鄉總會力挺黃振彥 盼當選立委

2019-03-05 16:52

台南立委補選 謝龍介妻李佳芬新化掃街展現人氣

2019-03-05 16:26

注意！立委補選倒數 6日零時起不可散布「民調」

2019-03-05 16:14

謝龍介要賣100貨櫃麻豆文旦 柚農點出這關鍵

2019-03-05 15:49

郭國文拚立委 推南科擴大基地、建新市政中心政見

2019-03-05 15:16

三重立委補選／鄭世維再邀韓站台 余天備戰明政見會

2019-03-05 14:31

吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦

2019-03-05 12:51

清理2020戰場 國民黨明常會考紀揮大刀處分68人

2019-03-05 12:50

謝龍介領先郭國文12％？民進黨：和我們內部做的差太多

2019-03-05 12:39
看更多

熱門文章

韓國瑜今晚夜宿運將家 連出嫁女都用這理由回家

2019-03-05 18:40

盧秀燕當市長柳川變髒臭？ 林佳龍：很可惜

2019-03-06 10:12

影╱韓國瑜吃早餐遇陳情 「包子吃不成了！」

2019-03-06 09:11

夜宿運將家 韓國瑜見高粱加花生迎賓笑說要戒酒

2019-03-05 21:54

中科院參加海外防衛展 透露陸射劍二飛彈射程

2019-03-05 18:39

大潭藻礁被列全球希望熱點 孫大千：鄭文燦臉很腫

2019-03-06 09:05

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

2019-03-06 08:00

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

2019-03-06 17:00

韓國瑜遭爆中午就醉、下午龜息 北農前董事：無中生有

2019-03-06 11:09

韓流加持謝龍介 賴神急了 連8天這樣做…

2019-03-06 10:00

朱馬團隊合體攻2020 朱立倫將啟動傾聽民意之旅

2019-03-05 22:25

內幕／不理反彈 蔡政府強勢貫徹漢翔換將佈局

2019-03-06 09:31

機械業連兩年破兆 蔡英文諷馬英九「雞蛋不用只放一個籃子」

2019-03-05 22:25

「韓粉」運將社區前苦等韓國瑜 只為了和市長合影

2019-03-06 00:12

韓流撕裂台灣？鄭文燦：請大家給韓市長一點時間

2019-03-06 15:06

韓國瑜一年有300天在喝酒？ 市議員怒斥「無中生有」

2019-03-06 11:21

中科院航空所長馬萬鈞可望轉任漢翔總經理

2019-03-06 02:22

洪慈庸今晚生了 她臉書：謝謝妳成為我的家人

2019-03-05 22:56

韓國瑜選總統沒正當性？沈富雄：藍營小鼻子小眼睛

2019-03-06 11:02

朱立倫翻出21年前選立委的戰袍 清晨陪鄭世維掃街拜票

2019-03-06 06:39

林國慶：台南立委補選郭國文 小二就含恨千萬別變小三

2019-03-05 19:35

朱立倫：我做什麼 韓國瑜會支持我

2019-03-05 20:54

拚選戰不忘對帥兒子喊話 朱立倫：快帶女友回家

2019-03-06 08:59

我缺席世衛疫苗會議 美：支持台灣有意義參與國際組織

2019-03-06 00:57

離新式高教機首飛不到1年卸任 漢翔董座廖榮鑫說心情

2019-03-06 08:08

鄭文燦訪華府 首日臉書打卡拜會白宮

2019-03-05 23:17

海軍敦睦艦隊開航 想登艦參觀看這裡

2019-03-05 19:35

爆韓國瑜北農天天醉 王浩宇稱辦公室被韓粉打爆了

2019-03-06 16:47

被問「溫良恭儉但不讓？」 韓國瑜：現階段不考量2020

2019-03-06 12:27

【即時短評】國民黨太陽向禿子借光 不如自己發光

2019-03-05 22:32

鬆口選總統？吳敦義：保留萬分之一的機會

2019-03-05 21:26

朱韓會一小時…朱稱我們不是對手 韓說手心手背都是肉

2019-03-06 00:17

【重磅快評】非核家園=荷包縮水+犧牲健康

2019-03-06 07:46

北車標示翻譯ROT 藍委：蔡英文用小動作搞台獨

2019-03-06 11:02

坦言中正紀念堂是衝突焦點 鄭麗君：如何轉型最後蘇貞昌決定

2019-03-06 10:20

民進黨斥朱立倫 為爭取提名曲解蔡總統談話

2019-03-05 18:20

韓國瑜稱國民黨4席補選可望全拿 余天：他講話誇張

2019-03-06 16:23

禁陸3C產品原則…怕誤解又有針對性 被陳其邁退件

2019-03-06 12:43

台北車站標示翻譯ROT 台鐵：廠商疏失已修正

2019-03-06 11:45

網路聲量打敗韓流 潘孟安：活動只是一時

2019-03-06 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top