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同婚專法協商恐超一個月 管碧玲：爭議在同性關係名稱

2019-03-06 17:33聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院日前推出同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，立法院於本周二經表決後逕付二讀。民進黨團幹事長管碧玲表示，接下來會等其他專法草案版本送入立法院後，才開始啟動協商。她認為，不同版本之間，在制度面之上的爭議比較容易取得共識，最大的爭議還是聚焦在同性結合的關係名稱。

管碧玲指出，除了行政院版同婚專法草案之外，目前有時代力量立委林昶佐擬提的「同性婚姻平等保障法草案」，最快可以在3月8日立法院院會處理；另外由國民黨立委賴士葆所提，實為反同團體所提的專法對案「公投12案施行法」，則要視立法院程序委員會排案。她強調，希望這些案子到時能一併逕付二讀，併案審查，朝野協商也會等到相關草案都送進立法院後才開始啟動，協商期也恐怕會超過一個月。

管並指出，協商將分做二階段，第一階段為委員會協商，但預料協商難有結果，之後仍會由立法院長蘇嘉全召開朝野協商。她直言，要在協商過程中去改變雙方價值觀是不可能的，希望各政黨都要放下私心來討論，也認為同婚議題是一個世代問題，大家能夠不要有政治算計，在兩個世代的價值觀中間找到橋梁，當然是最好的。

時代力量黨團總召徐永明則表示，目前時代力量經過評估，並與挺同團體溝通後，恐怕不會提出「同性婚姻平等保障法草案」，3月8日僅會處理「涉外民事法律適用法」修正草案。協商到時，預料將只有政院專法版本，及反同方支持的賴士葆版本。

對此，管碧玲認為，其實在制度面上的爭議，挺同與反同之間比較容易達成共識，反同方對於相關修法也都可以免強接受，但在政院專法第二條：「稱同性婚姻關係者，謂相同性別之二人，為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，反同方恐不會讓步，將成爭議焦點。

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