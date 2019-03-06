文化部拒公開中正紀念堂轉型案 藍委指開立院惡例

2019-03-06 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部先前對中正紀念堂轉型案提出兩個草案，簽報行政院，但內容至今未公布。立法院教育及文化委員會今邀文化部業務報告並備詢，藍委臨時提案要求文化部在一周內將兩草案交給委員會，不過綠委隨即提案修正為行政院核定後再交委員會即可，最後綠委以人數優勢提案通過。

藍委對此表示，此事開了立法院惡例，行政院以後都可說政策還不成熟，就拒絕將草案交給委員會監督，認為此事讓立法院會期一開始就掉入轉型正義泥沼，「這會期一定不寧靜」。

中正紀念堂轉型今成立法院質詢焦點，國民黨籍立委林奕華等提臨時提案，要求一周內將兩提案給委員會，指文化部一直拒絕公開，有如閹割立委職權，讓立委無法了解、監督。國民黨藉立委陳學聖也質疑，該草案並非機密或極機密文件，為何不能公開，表示政策籌畫過程本來就該廣納各方意見，才能越早啟動、越早對話。

不過鄭麗君表示，文化部並非不能公開，文化部之前舉辦願景工作坊時也都有直播，並在新聞稿彙總大家方向，去年提出的轉型草案也是整合願景建議而來。她說，問題是彙整出的方向有些並非文化部職權，簽報給行政院後，政院還要確認跨機關協調的可行性，並看由哪個單位負責推動，過程中也可能會調整修改，這都是行政院職權。

鄭麗君說，如此最後出來的草案，才是比較成熟的草案，文化部在比較確認後，會依照組織法修法、形成法案並預告，也依照程序舉行公聽會等，但這些前提是必須要有得到行政院的共識，如此之後才會送到立法院繼續討論。她認為，這才是比較負責、可跟大眾說明的方式。

主席蔡培慧一度建議林奕華的臨時提案將一周修改為三個月，但林奕華、陳學聖都反對。林奕華說，轉型正義應要站在包容立場，讓各種意見都能出來，但現在草案是否符合願景工作坊意見都不知道，更別說看不到有哪些方案，質疑怎會等到政院初步有方案定案才讓委員知道，認為如此等於閹割立法機關。「我們既然是監督文化部，為何我們不能拿到？」

陳學聖也說，民進黨有前科，以願景工作坊來說，他早就建議過執行單位沃草不能只接受公民網路報名，否則可能擋掉想保住中正紀念堂人們的心聲。他擔心中正紀念堂轉型案會像同婚法案一樣，民進黨跳過討論、直接逕赴二讀，根本沒討論。

陳學聖也強調，此事要處理的是原則問題，並非個案，因為此事等於閹割委員權利。「部長這話一說下去，以後變成沒報政院核定的政策，都不能給委員會看」，強調他擔任立委這麼多屆，從未碰過類似狀況。「這是大是大非問題，否則以後所有委員會都說要報政院審核後才能說。」

不過鄭麗君再三強調應要等到政策形成比較成熟再公開，認為目前只是會議時程問題，並非不公開。民進黨藉立委吳思瑤建議將臨時提案改為建議文化部應於行政院針對跨部會協調決議後提給委員會，認為這樣較周延，立委黃國書也說，很多政策都還在形成，要到政院協調後，媳婦才能見公婆，否則會徒增社會困擾，因為此案牽動政治敏感神經。