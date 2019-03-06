謝龍介宣傳車有男子倒臥 謝：別波及無辜人

2019-03-06 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



謝龍介宣傳車上凌晨發現男子倒臥，由於選情緊張引發關注，警方調查這名傷者疑似因為不滿妻子擔任謝龍介競選志工而離家，謝龍介則表示，選舉大家都很辛苦，不希望節外生枝。

謝龍介表示，希望所有候選人安全，民主的發展更重要，期盼事件平和落幕，受傷者早日康復，協助檢方釐清案情。

謝龍介說，目前警方告知是意外事件，希望單純是，據警方調查，該名男子有攜帶刀子，他是基於什麼原因要攜帶，就讓事實說話，不要針對無辜的其他人，大家都是義務來幫忙，選舉期間大家都很辛苦，只有感恩與感謝，再次謝謝大家。

今天上午台南市警五分局接獲台南市議員謝龍介服務處電話報案，有1男子受傷倒在海安路段北區服務處前宣傳車上，經送醫後男子後腦勺鈍傷，昏迷指數5，有生命危險。

警方指出，據家屬表示，吳之前曾不滿吳妻在謝競選議員時擔任義工，這次又因為工作關係發生口角爭吵，獨自一人離家出走揚言自殺。警方說，吳爬上宣傳車後到工作人員報案期間，都無人接近該宣傳車，經研判意外成分居多。

據調查，60歲吳姓男子，曾因病開過腦，長期失業，精神狀況不佳，2月間才因與女兒吵架後離家，被報失蹤人口，昨天晚間夫妻為求職一事吵架。警方指出，配合檢察官親自訊問家屬，據家屬表示，吳之前曾不滿吳妻在謝競選議員時擔任小蜜蜂義工，這次又因為工作關係發生口角爭吵，獨自一人離家出走揚言自殺，因此，今早吳妻一發現先生失蹤後馬上到實踐派出所報案，經醫院表示，吳現因顱內出血，仍持續搶救當中。

警方調閱周遭監視器證實，吳今天凌晨2時40分獨自一人爬上宣傳車後，到早上工作人員報案期間，都無人接近該宣傳車，經初步研判意外成分居多。警方指出，相關原因分局與台南地檢署仍持續抽絲剝繭，了解當中。