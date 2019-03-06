爆韓國瑜北農天天醉 王浩宇稱辦公室被韓粉打爆了

2019-03-06 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市議員王浩宇在臉書爆料高雄市長韓國瑜，先前在北農擔任總經理期間，365天幾乎有300天都在喝，甚至不到中午一點前就已經喝醉了。隨後又在臉書PO文意指韓「應該要戒酒」。王浩宇也拜託韓粉們先冷靜，他辦公室電話被打爆了。

王浩宇下午受訪時表示，辦公室電話真的被韓粉打爆了，而且都是謾罵性的電話，我想拜託韓粉們先冷靜。他在臉書PO文下方，附有他上政論性節目時，提及韓國瑜北農經理任內的工作狀況，用他與農會幹部餐宴、阿莎力交際及喝酒應酬，來與前總經理吳音寧做一個對比，並沒有明指或批評，這樣是好或是壞。

王浩宇日前在臉書爆料，「韓國瑜在北農時幾乎天天喝酒，中午通常在北農裡的餐廳跟農會總幹事等人交際，幾乎每天還沒到中午或是中午一點就可以看到韓國瑜醉了，然後下午就會龜息到三四點起床才開始辦公」。PO文發出立刻有網友反酸回去：「檢方應該查你上班時間一直在關心高雄，桃園都放空城」，也有人直批他吃飽太閒。

王浩宇稍早也在臉書寫下，「韓國瑜在北農幾乎天天喝酒是事實，這是他當選前我就知道的事情，但這不見得是個批評，算是一種對工作的盡職。北農是個有200多個農會供應商的公司，只要每個農會的總幹事、理事長一年來一次，就有200個飯局，但北農當然不只200個飯局，而韓國瑜又是個非常阿莎力，喜歡用酒交朋友的總經理，算是蠻接地氣的。因此，他時常跟董事長在北農內的餐廳「一郎」宴請這些來自各方面的農民朋友，一年超過300天。喝酒，是必然的狀況。」