民進黨總統人選4月17日出爐

2019-03-06 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中常會今天通過2020年第15屆總統及第10屆區域立委提名初選選務工作日程。民進黨總統黨內初選於 3月18日到22日領表登記，初選協調截止日為4月2日，政見發表會是4月4日到4月9日，初選民調是4月10日到12日，公告初選候選人提名名單是4月17日。

立委的部分是，3月25到29日領表登記，初選協調截止日期為4月17日，初選民調分組抽籤是4月17日中執會之後，初選民調4月22到5月17日，必要時德延展一周，初選候選人名單公告是在5月22日。

此外，中常會也通過提名策略小組，由民進黨主席卓榮泰擔任召集人，成員包括黨祕書長羅文嘉、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、國策顧問黃承國、中常委陳茂松及劉維鈞。

卓榮泰在會中表示，1124選舉之後，民進黨要爭取勝利是如何贏是非常重要，贏的策略要貫徹，就需要強化提名策略小組的協調功能，目前有進行不同階段的協調，現在開始到登記前，透過組織部了解各選區的狀況，以及同志參選的意願，做第一階段的諮詢和協商，在登記之後，會進行正式協調，協調不成再進入民調的過程。

卓榮泰說，他強力呼籲並要求全黨同志，尤其是有意願參選的同志，這次選舉對未來選舉結果非常重要，在考慮個人政治生涯規畫之前，要把守護台灣的責任，和總統勝選大局放在優先做考量，這樣的優先考量可以將格局放大，也讓社會大眾看見民進黨確實有在反省有改變有新的作為。

卓榮泰表示，他要拜託提名策略小組，在進行協調時，以三項原則進行協調：第一、縮短協調時程，加速努力，拿出各種誠意的方式來進行協調；第二、減少不必要的競爭，呈現以大局為重的團結氣氛；第三、不影響各級公職人員現有的戰鬥力。

卓榮泰說，這次提名雖然沒有所謂的現任優先的特別限制，但也要展現全黨團結氣氛和公平程序。