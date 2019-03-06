「白賊義」由來與王玉雲有關？ 王家批謊言比病毒可怕

2019-03-06 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義接受媒體專訪時，指他因沒有讓高雄某家族成員擔任副市長，被該家族大老批是「白賊義」。曾為高雄政商界風雲人物王玉雲的二兒子王世雄下午出面反擊，痛批吳指控不實，「政治人物的謊言比病毒還可怕」，根本顛倒是非。

吳敦義在專訪說，1990年他是官派高雄巿長，1994年投入首屆民選巿長並拿下勝選，選後兩席副市長出缺，他邀請已故的黃俊英以及後來曾任國民黨秘書長的林中森擔任。

吳說，當年有國家級大老跟他提醒，是否可以請某位家族的兒子來當副市長，但他說沒缺了、也不可能，所以該位家族的大老就出來開記者會批評他是「白賊義」。

吳還說，好在他有眼光判斷，5年後該家族掏空自己經營的銀行高達900多億元。雖專訪中吳並沒有直接點名是王家，但王玉雲二子王世雄說：「沒有關係，我對號入座，因為他已經講20年了。」

王世雄批吳所言全屬不實，「政治人物的謊言是比病毒還可怕」，吳敦義的專訪針對王家的部分，完全顛倒是非。

王世雄說，「白賊義」這封號，不是他父親王玉雲給的，他父親沒這麼有幽默感。那是吳當高市長時，民進黨市議員郭玟成跟黃昭星在質詢時罵吳敦義，給吳的封號。

而此封號傳到他父親耳裡，覺得很符合一般社會對吳的風評，「他只是附議而已」，並不是他父親給的封號。黃昭星也受訪證實，該封號確實是他和郭先講的沒錯。

至於喬副市長的事，王世雄說，當時他跟他父親王玉雲，還有哥哥王志雄，3人被前總統李登輝叫到總統府去開會，李登輝那時主張吳敦義選第一屆民選市長，並提議王志雄當副市長，「我父親當場反對，而且跟李總統說這個提議不好。」

王世雄說，他父親認為吳敦義跟王志雄的個性不合，且吳敦義如果走了以後，到時候要王志雄來選高雄市長，財政上是一個爛攤子，所以婉拒提議，但李用台語告訴他們「我處理就好」，還是希望他們接受。他強調，王家人不管直接或間接，都不會去要求要當高雄市副市長。

他還說，吳敦義之後爭取連任敗選，指是因為王家抵制所導致，「他已經當了5年的官派、4年的民選市長，已當了9年市長，如果做得好，10個王玉雲也翻不了他！他輸4千多票，那是高雄市市民的選擇，不是哪一個派系或哪一個人反對就有效。」

對吳專訪說掏空銀行的事，王世雄澄清說，按照銀行法規，王家是沒有辦法在中興銀行借一毛錢的，他們也沒有在中興銀行有任收取回扣或掏空，如果有，早就起訴了。

王說，銀行會虧損是因為金融風暴，中央存保接管以後，賤賣中興擔保品，用市價的1成5左右拍賣出去，所以造成擔保品大量損失。那時擔保品有將近2千億，虧損下來就將近上千億。

他強調是因為大環境不佳，擔保品被賤賣，才造成中興虧損，他們家族持有股份將近30億，「我們是最大的受害者。」

至於吳敦義說，該家族大老開記者會罵他「白賊義」，王世雄說，當時他父親為吳競選募款，結果吳選後就說要跟這些地方企業劃清界線，他父親覺得無法對這些地方上的朋友交代，且做人不該如此，所以才會開這個記者會，跟那個副市長完全風馬牛不相及。