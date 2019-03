吳釗燮應洛杉磯世界事務協會邀請 將赴美發表演說

2019-03-06 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮應「洛杉磯世界事務協會」(Los Angeles World Affairs Council, LAWAC)邀請,將於美西時間11日在協會發表專題演說,外交部今天表示,「洛杉磯世界事務協會」是無黨派色彩的非營利組織,成立至今已64年,宗旨在促進美國人民與外界交流,歷年邀請國際事務領域的重要人士赴洛杉磯演說。

外交部表示,吳釗燮應洛杉磯世界事務協會邀請,將在美西時間11日中午在該協會午餐會中,以「台灣:美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」(Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific)為題發表專題演說,活動將在洛杉磯Millennium Biltmore Hotel(MBH)飯店舉行。

外交部表示,洛杉磯世界事務協會是無黨派色彩的非營利組織,成立至今已64年,宗旨在促進美國人民與外界交流,歷年邀請國際事務領域的重要人士赴洛城演說,迄已邀得8位美國總統及超過250名外國元首、外交部長、國會議員及軍事將領在該會相關活動中發表演說。

洛杉磯世界事務協會的網站以「台灣外交部長」為頭銜介紹吳釗燮,並放上中華民國國旗。

這並非我國外交部長首次獲邀發表演說,外交部前部長林永樂2013年3月曾應邀在晚餐餐會上,以「台灣美國的經濟和安全關係」(Taiwan-US Economic and Security Relation)為題發表演說,協會網站當時介紹他的頭銜也是台灣外交部長,也有中華民國國旗。