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吳釗燮應洛杉磯世界事務協會邀請 將赴美發表演說

2019-03-06 16:07聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部吳釗燮應「洛杉磯世界事務協會」（Los Angeles World Affairs Council, LAWAC）邀請，將於美西時間11日在協會發表專題演說，外交部今天表示，「洛杉磯世界事務協會」是無黨派色彩的非營利組織，成立至今已64年，宗旨在促進美國人民與外界交流，歷年邀請國際事務領域的重要人士赴洛杉磯演說。

外交部表示，吳釗燮應洛杉磯世界事務協會邀請，將在美西時間11日中午在該協會午餐會中，以「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」（Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific）為題發表專題演說，活動將在洛杉磯Millennium Biltmore Hotel（MBH）飯店舉行。

外交部表示，洛杉磯世界事務協會是無黨派色彩的非營利組織，成立至今已64年，宗旨在促進美國人民與外界交流，歷年邀請國際事務領域的重要人士赴洛城演說，迄已邀得8位美國總統及超過250名外國元首、外交部長、國會議員及軍事將領在該會相關活動中發表演說。

洛杉磯世界事務協會的網站以「台灣外交部長」為頭銜介紹吳釗燮，並放上中華民國國旗。

這並非我國外交部長首次獲邀發表演說，外交部前部長林永樂2013年3月曾應邀在晚餐餐會上，以「台灣美國的經濟和安全關係」（Taiwan-US Economic and Security Relation）為題發表演說，協會網站當時介紹他的頭銜也是台灣外交部長，也有中華民國國旗。

外交部前部長簡又新2003年時也曾到美國科羅拉多州參加美國企業研究院（AEI）舉辦的會議，並在以東北亞安全為議題的討論會中擔任引言人，並和當時的美國在台協會（AIT）理事主席夏馨會談。

外交部長吳釗燮應「洛杉磯世界事務協會」（Los Angeles World Af...
外交部長吳釗燮應「洛杉磯世界事務協會」（Los Angeles World Affairs Council, LAWAC）邀請，將於美西時間11日在協會發表專題演說。圖/取自洛杉磯世界事務協會網站
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外交部前部長林永樂2013年3月應「洛杉磯世界事務協會」邀請發表演說。圖/取自洛...
外交部前部長林永樂2013年3月應「洛杉磯世界事務協會」邀請發表演說。圖/取自洛杉磯世界事務協會網站
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外交部洛杉磯吳釗燮
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