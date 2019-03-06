拿掃把抗陸？丁守中批：國際戰略觀念粗淺貧乏

2019-03-06 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



針對從總統蔡英文到行政院長蘇貞昌，最近都談到兩岸戰爭衝突與備戰。國民黨前立委丁守中今在臉書發文指出，不敢想像，「我們的國家領導人國家安全與國際戰略觀念怎麼這麼粗淺貧乏」，難道不知道相互刺激往往是衝突升高的原因嗎。

丁守中說，現代國家競逐較勁，不戰而能傷筋動骨的工具太多，完全看兩國互為依存關係而定，看看美中貿易談判就很清楚，以為兩岸衝突美國人會救援台灣；在美日安保體係下，以為台灣也可跟日本共同建構安保對話。蔡英文、蘇貞昌真是太不了解國際政治的現實了，難怪蔡英文被日本政府打臉。奇怪的是，國安會秘書長、外交部長都是吃飯的嗎？他們的專業呢？還是都不敢跟上面講真話？

丁守中表示，國際衝突施壓到動武，其中還有太多軍事以外的抵制杯葛手段，大家都要先設想防備。請問民進黨政府做好了準備嗎？台灣上市、上櫃公市近1700家，七成以上在大陸投資或設廠，兩岸敵對或台海衝突升高，台資企業的大陸「愛國工人」，若兩個禮拜不上工、不出貨，台灣股市就要大跌，經濟就要大失血，這是大陸想定的制台策略之一，蘇貞昌扛著掃把上戰場禦敵之前，是否先想想怎麼因應？

丁守中指出，兩岸關係和好，台灣經濟才會更好。兩岸和平友好合作應該是台灣最高戰略目標。蔡英文一廂情願的加入美國印太戰略及與日本安保對話，國際間根本少有附合。而蘇貞昌的扛著掃把禦敵説，也無助於兩岸關係的改善與台灣經濟的好轉。