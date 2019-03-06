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民進黨今通過總統提名日程 卓榮泰諷國民黨

2019-03-06 15:06聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨中常會今天將就2020年總統及立委選舉提名初選選務工作日程，媒體今天詢問民進黨主席卓榮泰時程是否提前，意在卡賴？卓榮泰說，民進黨相關作業並沒有提前，民進黨不像其他政黨在選舉前，調整內容與規則，「那都是私心、有所圖的」。

至於蔡英文總統若民調不佳該如何？卓榮泰表示，「你的未來不在我們的將來」。

媒體追問卓榮泰，會不會擔心這次總統初選出現同額競選的情況？卓榮泰說，他從來不擔心有多少人會來參加各式的初選，只用心在我們如何辦一次最公正的提名過程的選舉。

至於提名時程不等藍營態勢底定後再推人選？卓榮泰表示，民進黨從過去到現在，尤其是今年也一樣都按照他們過去既定的時程與節奏在進行，這也是呈現一個成熟政黨所必要的。

他說，民進黨不像其他政黨在臨屆選舉之前，去調整內容與規則，那個都是私心，都是有所圖的，民進黨不做這樣的事情，民進黨按照原有的時程來進行，不受任何外力的影響。

媒體問時程那麼近被視為是在卡賴神？卓榮泰表示，這是民進黨原來的時程，絕對沒有這樣的事情，他竭誠的邀請黨內優秀的同志，從18日開始能以為台灣奉獻的心，來共同參選，也希望所有要參選立委的同志，從25日開始也能以同樣的心，整個守護台灣的心，這個大局為民進黨重要的責任。

卓榮泰說，任何同志符合資格的，都歡迎來參加，但民進黨的責任在辦理公正的選舉，減少內部的紛爭，在最短的時程內，把結果向社會大眾公布。至於這是否是向賴清德喊話？他說，「我沒有任何的意思，不要做這樣的聯想」，只是辦好所有公正的程序時，可以給任何人做檢驗。

卓榮泰表示，民進黨過去產生（總統人選）的時間也在4月左右，所以是按照過去的時程在進行，沒有特別早。至於如果未來民調不樂觀，會不會有可能有變動？對此，卓榮泰說，「你的未來不在我們的將來」。

民進黨卓榮泰
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