為選總統而訪美？鄭文燦：我是支持蔡英文的

2019-03-06 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦出訪美國分別停留洛杉磯、華府及紐約各3天，美東時間5日受邀到馬里蘭州台灣基督長老教會發表「讓台灣走在正確的道路上」演講，他表示，雖然時差要調適，但對台美人感情沒有時差。並強調自己訪美不是為選總統而來，他是支持蔡總統的。

鄭文燦指出，台灣政治人物長期以來要進入華府訪問相當不容易，不過透過美國在台協會協助下，順利到訪白宮、國務院進行交換意見、傳達當前台灣面對問題。他說，總統蔡英文投入很大的努力，展現台灣民主、人權、文化、經貿的特質，雖然腳步不滿意，但方向是對的。

他說，蔡英文執政兩年半以來，經濟開始復甦，相較馬總統時期，經濟成長不超過2%。財政方面，馬總統時代負債是大幅增加，到蔡英文執政時，負債開始減少。社會改革方面，如興建社會住宅、受薪階級減稅、提高最低工資，讓社會公平指標提高在；政治轉型與深化上，包括年金改革、轉型正義、黨產清理等高度敏感、不好處理的問題，都踏出重要的一步。

面對中國崛起，尤其經濟、媒體、網路、軍事、政治、外交困境，鄭文燦說，除了台灣自身努力，更需要美國為主的全球民主網絡支持。他強調，台灣民主不是從天上掉下來的，是人民從威權時代，經由許多人犧牲、承擔，一次又一次選舉，一張張選票才得以發展至今，但台灣民主社會要走下去，仍需國際上的支持。