華航機師罷工誰負責？ 曾銘宗要求交通部6月底給答案

2019-03-06 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航機師大年初四罷工長達七天，立委曾銘宗今天在立法院交通委員會中質詢交通部長林佳龍指出，2015年台灣企銀罷工四天，董事長、總經理下台，「你要等到什麼時候，華航才有人負責？」林佳龍回應，華航是上市公司、有公司治理，交通部要予以尊重。

曾銘宗又說，若林佳龍承認沒辦法決定華航董事長、總經理去留，他就在總質詢的時候問行政院長蘇貞昌；林佳龍表示他未承認。曾銘宗要求6月底給答案，林佳龍認為不宜押時間。雙方你來我往，最後召委陳雪生要求交通部在6月底前提報告。

曾銘宗今天在交通委員會質詢指出，華航機師罷工長達七天之久，他不認為部長硬要負責，「但華航誰要負責？」針對林佳龍提公司治理，曾銘宗強調，他當過金管會主委、財政部次長，「你不要推給公司治理」，他數度提出「華航誰負責？」他說，2015年台灣企銀罷工四天，董事長、總經理下台，「你要等到什麼時候，華航才有人負責？」

曾銘宗質詢，「華航董事長、總經理，是不是交通部派的？當然是。還是你沒辦法決定董事長、總經理要不要下台？」林佳龍回應「都有責任」，曾銘宗又說，「假設你無權決定沒關係，我來問蘇院長。因為總質詢會輪到我」。他說，假設林佳龍承認，他沒辦法決定董事長、總經理去留，「一句話，總質詢我就來問院長」。林佳龍回應「呃，我沒有承認」。

曾銘宗說，華航機師在過年期間延燒這麼久、延伸龐大糾紛，交通部不能以為時間過了、大家淡忘了，就要讓事情告一段落，「究竟何時可以處理？」

林佳龍表示，交通部是最大股東，都有辦法去負責，但因華航機師罷工，這次華航機師罷工，還牽涉到其他工會，因此希望董事長、總經理，能將事件做比較好的處理，「至於責任是有的，以什麼方式負責，也一定會釐清」。

林佳龍表示，華航協商在最後華航資方代表管理階層也有談判，勞資有達成協議，至於前半對為何導致罷工，要追溯來龍去脈。林佳龍強調，「如果一有罷工，就要董事長下台，會更鼓勵罷工。」他說，這都是屬於未來勞資協商的空間。

雙方為了何時可以有答案爭執不下。曾銘宗數度逼問「何時可以處理？」林佳龍表示「沒有時間表」。

曾銘宗問「6月底可以嗎？」林佳龍回應「你的建議我們都尊重」。曾銘宗又說「我不要你的尊重！什麼時候可以決定？6月可不可以？」林佳龍表示「有三階段」，但曾銘宗打斷，「我不管你有幾階段。年底總可以吧？」林佳龍仍堅持「我們不適合講時間」。曾銘宗說，「不能延到無限期，6月底前有沒有問題？」

由於質詢時間已過，召委陳雪生出面緩頰。陳雪生說，這次華航機師罷工，交通部政次王國材出面協商，社會大眾對王國材處理的態度、方法，是正面的，王國材處理得非常好，請林佳龍就這部分，給曾銘宗一個交代，華航罷工事件總要有個報告，不能就這樣草草了事，或隨時間過去就淡忘也不好，要對以後類似罷工事件有個警惕，也不能把消費者當人質。

陳雪生要求交通部6月底前針對華航罷工事件提初報告，但他強調，「不是討論董事長、總經理，而是討論改進」。