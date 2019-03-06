禁陸3C產品原則…怕誤解又有針對性 被陳其邁退件

2019-03-06 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁。本報資料照片 分享 facebook

行政院年前宣布要擬定政府部門的中國大陸3C產品處理原則，至今仍未出爐，因涉及國安，國安會也多次加入討論。據了解，資安處與法規會其實先前就將原則送到政院資安長、副院長陳其邁辦公室，但擔憂定義範圍若不明確，可能連資訊耗材或是音源線等都無法使用，機關在適用可能上有疑慮，或是外界誤解對產品有針對性，因此反覆退件要求修正。

中國大陸3C產品原則的討論持續中，行政院發言人Kolas Yotaka指出，內容包括原則的適用對象、大陸品牌和陸資定義，都還在細節討論，不是只針對外界所說的華為，資安處與法規會是為了讓原則更周延，國安會確實有參與討論，但尚在討論當中，出爐期程未定。

據了解，依照行政程序法規定，國營事業不納入行政規則適用範圍，但依據資安法，關鍵基礎設施提供者，應符合其所屬資通安全責任等級的要求，包含行政院及所屬各機關、機構、行政法人、國營事業，地方政府都得納入，適用範圍要多廣，資安處與法規會仍在琢磨，但納入國營事業的方向應該是肯定的。

事實上，資安處與法規會曾將擬定好的原則送到政院資安長、副院長陳其邁辦公室，只是陳其邁擔憂定義與範圍若不明確，可能連資訊耗材或是音源線等都無法使用，機關在適用可能上也會有疑慮，或是外界誤解政府對某些產品有針對性，因此反覆退件要求修正，出爐時間未定案。