中正紀念堂轉型公聽會 立委建議鄭文燦必到

2019-03-06 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會今邀文化部業務報告並備詢，立委陳學聖針對中正紀念堂轉型案，提出兩個建議，首先就是要擴大溝通，未來要開公聽會，建議在故宮舉行，因為故宮具有歷史和文化的縱深，可以和中正紀念堂轉型案相互對話。