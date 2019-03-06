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中正紀念堂轉型公聽會 立委建議鄭文燦必到

2019-03-06 12:34聯合報 記者何定照╱即時報導

立法院教育及文化委員會今邀文化部業務報告並備詢，立委陳學聖針對中正紀念堂轉型案，提出兩個建議，首先就是要擴大溝通，未來要開公聽會，建議在故宮舉行，因為故宮具有歷史和文化的縱深，可以和中正紀念堂轉型案相互對話。

陳學聖也建議，務必邀請桃園市長鄭文燦出席公聽會，因為兩蔣文化園區在這，蔣中正陵寢也在這，認為中央、地方必須統一看法，不能玩兩手策略。

文化部長鄭麗君。記者何定照／攝影
文化部長鄭麗君。記者何定照／攝影
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