鄭文燦：盼賴清德助蔡英文完成「非常困難的連任目標」

2019-03-06 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦5日在美國華府表示，自己不是為了選總統訪美，他支持台灣總統蔡英文連任；鄭文燦並說，希望行政院前院長賴清德未來能承擔更大責任，幫助蔡英文完成非常困難的連任目標。

鄭文燦5日在位於馬里蘭州的台灣基督長老教會發表演講，主題為「讓台灣走在正確的道路上」，上百位大華府僑界人士出席。

鄭文燦指出，這次訪問美國目的是促成了解，希望得到美國朋友對台更多支持，「我不是為了選總統而來，因為我是支持蔡總統的」。他並提出支持蔡英文連任的六個理由，包括經濟復甦、民主深化、社會公平、財政改革、投資台灣、守護台灣。

談到民進黨九合一選舉表現不佳，鄭文燦說，失敗、跌倒還是要站起來，接地氣就是要解除民怨、平息不滿、更正錯的政策；他認為，不要怕失敗，怕的是不肯面對失敗。

鄭文燦並表示，希望民進黨可以再起再造，希望賴清德未來能直接參與團隊，承擔更大責任，幫助蔡英文完成非常困難的連任目標。

鄭文燦會後受訪指出，蔡英文已決定要連任，相信民進黨大多數支持她，希望她能夠在執政跟競選的過程做得更好。

媒體詢問鄭文燦，希望賴清德承擔何種責任，以幫助蔡英文連任？鄭文燦回應，團隊的每一分子對台灣都有責任，包括賴清德、行政院副院長陳其邁，交通部長林佳龍等，每個人都有角色，都不要置身事外，賴清德雖然暫時離開院長職務，將來一定要回來。

至於有人指高雄市長韓國瑜造成的「韓流」撕裂台灣，鄭文燦說，相信韓國瑜會想辦法把高雄治理好，可能是大家期待太高，期待韓國瑜一個月就改變高雄，但選舉一天，執政卻有四年的考驗，請大家給韓國瑜時間。