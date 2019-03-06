藍4顆太陽再合體 吳敦義、朱立倫：談316立委補選

2019-03-06 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨中央上午藉由舉辦「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典名義，讓被點名4顆太陽的黨主席吳敦義、立委王金平、前總統馬英九與前黨主席朱立倫4人再度公開合體，是否討論總統提名事宜備受關注。但會後朱、吳兩人都轉述，會中談的是4席立委補選。記者周志豪／攝影 分享 facebook

國民黨中央上午藉由舉辦「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典名義，讓被點名4顆太陽的黨主席吳敦義、立委王金平、前總統馬英九與前黨主席朱立倫4人再度公開合體，是否討論總統提名事宜備受關注。但會後朱、吳兩人都轉述，會中談的是4席立委補選。

吳敦義指出，今天祭典會後茶敘，花比較多時間在對迫在眉睫的3月16日4席立委補選交換意見，出席的歷任黨正、副主席都有一致共識，希望共同努力讓4席立委補選期開得勝，讓黨能延續去年九合一選舉大勝候，團結振興氣息

朱立倫也說，今天茶敘過程，吳敦義與黨副主席兼秘書長曾永權都在跟大家討論4席立委補選，與會者也分享個別的經驗與各選區選情，希望最後10天大家分頭合作，全力以赴讓4席能全壘打，也約好3月16日國民黨能夠打勝仗，之後再一起聚會。

國民黨上午在中央黨部以「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典名義，由吳敦義擔任主祭，邀歷任黨正、副主席一起出席參與為新的一年祈福。包含有意參選總統的新北市前市長朱立倫、立委王金平，以及黨內太陽之一的前總統馬英九都出席。

祭典開始前，吳敦義還以主人身分，在中央黨部2樓會客室等候歷任正、副主席，再一起搭黨部內手扶梯，一起現身，營造黨天王大團結聲勢。

只不過等候過程，吳敦義原還與黨副主席郝龍斌、前主席吳伯雄、與前副主席陳鎮湘等人交換眷村經驗，但隨馬英九、王金平接連到場，吳敦義反而變得沉默，與坐在左手邊的馬幾無互動，反而是坐在馬左手邊的王金平主動開啟話題，才打破尷尬氣氛。

而最晚到的朱立倫一進場後，眾人就一擁而下到黨部一樓祭拜土地公，之後即上黨部3樓閉門茶敘，過程中朱立倫與馬英九與媒體互動較多，吳敦義也顯得低調。

只不過土地公誕辰為農曆2月初2，應為周五（3月8日），提前到今天是否有特別考量？黨務人士表示，因為3月8日黨部另有婦女節活動安排，才決定將「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典提前至今天。