實價登錄2.0受阻？ 民團籲辣台妹別讓消費者當潘仔

2019-03-06 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



實價登錄政策上路以來，「預售屋無法即時登錄」、「門牌沒有全揭露」等問題，仍讓房市資訊不夠透明。為了補足登錄制度不足，內政部去年5月已將「實價登錄2.0版」修正草案送進立法院審議，但至今尚未排審，最近更傳出，因建商、代銷業強力反對，官員傾向撤下爭議法條。「社會住宅推動聯盟」、「台灣居住正義協會」等民間團體今舉行記者會，呼籲立院應儘速排審「實價登錄2.0 修法草案 」，並呼籲行政院應澄清，自行撤下「揭露至門牌」與「預售屋即時登錄」的傳聞。

消基會房屋委員林旺根提到，目前預售屋實價登錄規定，是等建商與代銷業的「代銷契約終止」後30日內登錄，導致許多預售屋要等全部結案後才申報，可能要等三至五年，不僅資料少，這三至五年預售的案子，變成成屋後再辦實價登錄等同是「雞兔同籠」，資訊無參考價值；林也提到，現行實價登錄制度只有單方申報，導致製造價格的賣方隱藏幕後，普遍有「虛價登錄」的狀況。這次實價登錄2.0 修法，將即時申報、全都露，才能達成「雞兔分籠」，這才是蘇揆接地氣的制度。但遺憾，行政院推出2.0修法，竟沒有列為重大民生法案。

台灣居住正義協會理事長黃益中也舉例，實價登錄政策上路至今，不到十年，已有破億人次瀏覽，但預售屋的實價登錄，要等「代銷契約終止」之後三十日之內，建商才將成交的幾百戶資料登錄上去，他批評，從預售到房子蓋好，這幾年房子不斷賣，實價卻都不即時登錄，這問題非常大。

尤其許多銷售話術，當消費者看屋時，會被推銷說建案「已經熱銷八成，樓上成交一戶一坪60萬元，樓下還有一個樓下55 萬」，消費者還以為只差一樓一坪就差5萬元，怎麼這麼好？但隔天另組消費者變成一坪50萬，其實消費者被當「潘仔」（台語），被建商的話術欺騙，但如果有實價登錄，即時一查就知道成交價格，不會出現被欺騙的狀況。