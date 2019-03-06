環保署監測PM2.5判定無效數激增 連綠委都看不下去

2019-03-06 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2016年六輕CEMS監測數據有2萬5千筆消失，引發社會撻伐，「台灣健康空氣行動聯盟」今天再度揭露，環保署2018年PM2.5監測數據，也有近四萬筆列為無效，創11年新高，且比2016年倍增。環保署監資處副處長王嶽斌回應，環保署並無美化數據，強調這是必要的程式操作，把沒有辦法代表環境情況的數據刪除。他並強調，環保署沒有造假的必要與動機，王還因環團指控「從國民黨騙到民進黨」，拍桌痛訴「這是貶抑公務員及改善環境的價值」，他提出嚴正抗議「沒有辦法接受」。

民進黨立委劉建國表示，PM2.5監測數據的無效值暴增情況太嚴重，他將要求環保署到立法院進行專案報告，檢討是儀器老舊、程式設定、還是人工檢核出狀況，並要求提出檢討報告及改善之道，環保署也要找第三方公正單位(非環保署外包廠商)的驗證證明，破除球員兼裁判的弊端。

台健空盟理事長葉光芃表示，檢視環保署PM2.5監測的大數據，他發現，近年數據無效值的筆數，近二年大幅增加，從2017年為3萬3,661筆，到2018年淨高達3萬9,456筆，比2016年的2萬640筆暴增 1萬8,816筆，增幅91%，接近二倍!他質疑，為何民進黨完 全執政，PM2.5的無效值特別高?有何玄機? 另外，ND(未檢出)的無效值也暴增，2018年增加到24,730筆， 高達62.7%。究竟這些ND值是真的PM2.5濃度超低監測不到?還是因為「迴歸式打折美肌」所致?

葉也質疑，除了儀器檢核和程式檢核外，環保署還會事後以人工檢核的方式，註記數據無效，台健空盟發現，2017年7月橋頭站、 2018年8月林口站、2017年1月林園站、2018年8月橋頭站 ，各有730~739小時遭人工檢核列為無效值 ，這些人工檢核無效筆數最多的測站，除了林園站位於石化園區外 ，橋頭站、林口站附近都有燃煤電廠，難道有何特別考量嗎?

環保署監資處副處長王嶽斌回應，之所以2018 年無效缺值有4萬筆，是因為自動儀器雖然自動卻不穩定，基本上會有一定缺值，另外儀器老舊、流量洩漏、溫度異常、停跳電等原因，也會有一定比例缺值。他提到，環保署沒有造假的必要與動機，甚至各國也都有這樣的情形。