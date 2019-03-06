促轉會主導中正紀念堂轉型？ 林奕華批新威權

2019-03-06 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



針對蔣中正銅像到底要否拆除，林奕華表示，促轉會五原則所謂「解除威權性格」究竟為何，是否一定要拆除銅像才叫去威權化，還是可經過公眾討論。記者林俊良／攝影 分享 facebook

立法院教育及文化委員會邀文化部業務報告並備詢，立委關切中正紀念堂轉型議題。立委林奕華質詢，文化部長鄭麗君再三提到促轉會在中正紀念堂轉型案的角色，但促轉會在社會有高度爭議，兩個方案出來後，恐怕有更多爭議，認為不能用「新威權」處理中正紀念堂案，強調應要更寬容。鄭麗君則說，她拒絕被用「新威權」標籤。

林奕華先質詢，為何文化部不公開交給行政院的兩個方案，質疑轉型案到底是文化部為主，或促轉會是太上機關？中正紀念堂轉型案究竟是文化的或政治的？

文化部長鄭麗君表示，兩方案將由行政院確定跨機關的可行方向後，文化部也確定初步的可行性後，再對外說明。她表示，由於未來轉型案並非文化部自己可以達成，有些是其他單位職權，因此認為要之後再說明，才比較負責任。

針對蔣中正銅像到底要否拆除，林奕華表示，促轉會五原則所謂「解除威權性格」究竟為何，是否一定要拆除銅像才叫去威權化，還是可經過公眾討論，認為應比照其他國家處理轉型正義時，不用把所有歷史相關文物都拆除。「不是不可以轉型，而是該有更多包容，容納各種不同聲音，這才是文化部該有的立場。」